Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton kananedustaja Aino-Kaisa Pekonen?

Kyllä valiokunnan puheenjohtajana valiokuntatyö on se mikä erityisesti työllistää. Käsittelyssä on parhaillaan muun muassa ensi vuoden talousarvioesitys ja syksyn aikana esimerkiksi palkkatukiuudistus on herättänyt paljon keskustelua.

Tämä viikko on omalta osaltani sisältänyt pitkästä aikaa myös useita tapaamisia, muun muassa SAK:n kanssa. Vaalien lähestyminen alkaa hiljalleen näkyä erilaisilta etujärjestöiltä tulevien tapaamispyyntöjen muodossa.

”Jatkamme työtä tyttöjen aseman parantamiseksi.”

– Kävin myös puheenjohtamassa Hämeenlinnassa Omaishoitajaliiton syyskokouksen ja vein samalla tervehdykseni kokousväelle. Riihimäellä kokoonnuimme pohtimaan useiden asiantuntijoiden sekä kuntalaisten kanssa nuorten pahoinvointia ja päihdeongelmia.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Tällä viikolla eduskunta käsitteli tasa-arvovaltuutetun kertomuksen. Kertomus on tärkeä, sillä siinä käydään perusteellisesti läpi muun muassa työelämään, koulutukseen ja sosiaaliturvaan liittyviä tasa-arvo kysymyksiä.

– Tasa-arvovaltuutetun kertomus annetaan joka neljäs vuosi, mutta huomionarvoista on se, että tämä oli vasta toinen tasa-arvovaltuutetun kertomus historian aikana. Kun seuraamme ja tunnemme tasa-arvon toteutumista eri alueilla, voimme myös tehdä sitä paremmin tukevaa politiikkaa.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Tällä viikolla vietettiin kansainvälistä tyttöjen päivää, johon myös vasemmistoliiton kansanedustajat osallistuivat. Planin raportin mukaan tyttöjen ja nuorten naisten asema on parantunut kymmenessä vuodessa vain vähän, ja samaan aikaan on tapahtunut huolestuttavaa takapakkia. Vasemmistoliitolle on tärkeää edistää tyttöjen asiaa, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Jatkamme työtä tyttöjen aseman parantamiseksi.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– STM:n ministerit Hanna Sarkkinen (vas.) ja Krista Kiuru (sd.) esittelivät toimintasuunnitelman köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi. Suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiperheiden ja eläkeläisten köyhyyteen. Ministerit nostivat esiin myös toimia, joita hallitus on jo tehnyt köyhyyden vähentämiseksi. Tämä toimintasuunnitelma jäi mediassa vaille huomiota.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi?

– Sain juuri päätökseen Kaisa Tammen kirjan Naisvankilan pomo. Kirja oli erittäin mielenkiintoinen ja kuvasi naisvankien tilannetta koruttomasti. Kirjan myötä selvisi, miten vanhasti Kaisa Tammi on koko uransa toiminut naisten oikeuksien ja tasa-arvon edistämiseksi ja pitänyt heikoimman puolta.

– Olin ensimmäisellä edustajakaudellani lakivaliokunnassa ja käsittelimme monesti muun muassa Hämeenlinnan naisvankilan paljusellejä ja käytin niiden epäinhimillisyydestä useampia puheenvuoroja. Kirja palautti minut muistoissani myös niihin keskusteluihin. Sittemmin Hämeenlinnan naisvangit ovat saaneet uuden vankilan.

– Vankilasta siirryin suoraan päihdemaailmaan, kun aloitin lukemaan Laura Juntusen Subutex-kaupungin kasvatit -kirjaa. Henkan tarina on niin mukaansatempaava ja rehellisen raadollinen, ettei kirjaa meinaa malttaa laskea käsistä. Niinpä myös kuuntelen sitä aina, kuin on mahdollista.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.