Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo on ensimmäinen suomalainen kansanedustaja, joka seuraa muiden eurooppalaisten kansanedustajien esimerkkiä ja ottaa suojeltavakseen Iranin hallinnon mielivallan kohteeksi joutuneen poliittisen vangin.

Toimenpiteen tarkoituksena on tuoda Iranin mielivaltaiset ja väkivaltaiset toimet länsimaiden tietoisuuteen, vaatia väkivallan ja kuolemantuomioiden lopettamista, sekä vaatia vankien vapauttamista välittömästi, Honkasalon tiedotteessa kerrotaan.

Honkasalon suojelema Nahid Shirpisheh tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen heinäkuussa 2022 sen jälkeen kun hän avoimesti kritisoi Iranin hallintoa poikansa Pouya Bakhtiarin murhasta. Bakhtiaria ammuttiin päähän 16.11.2019 Iranin hallinnon vastaisissa mielenosoituksissa.

I, Veronika Honkasalo, Member of the Parliament of Finland take today political sponsorship for Nahid Shirpisheh who’s life is threatened by Iran's Islamic Regime. I will be her voice. Release her immediately! And stop executing protesters! #NahidShirpisheh #ناهید_شیرپیشه pic.twitter.com/DjFE5sB1YO

— Veronika Honkasalo (@veronikahonka) December 22, 2022