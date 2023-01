ILMOITUS ILMOITUS

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys näyttää lykkääntyvän hamaan tulevaisuuteen – ainakin jos maat pitävät kiinni siitä, että ne menevät sotilasliiton jäseniksi yhtä jalkaa. Syynä ovat Ruotsissa järjestetyt mielenosoitukset, jotka raivostuttivat Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin.

– Ne, jotka sallivat tällaisen jumalanpilkan suurlähetystömme edessä, eivät voi enää odottaa tukeamme Nato-jäsenyydelleen, Erdoğan sanoi maanantaina.

Jumalanpilkalla hän tarkoitti sitä, että äärioikeistolainen tanskalaispoliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin lauantaina järjestetyssä mielenilmauksessa Turkin suurlähetystön edustalla Tukholmassa.

Mutta onko yhdessä Natoon -linja edelleen voimassa? Ulkoministeri Pekka Haaviston tuoreimmat lausunnot ovat jossain määrin ristiriitaisia. Yle:n haastattelussa aamulla Haavisto sanoi Suomen saattavan harkita sitä, että Nato-hakemus etenee ilman Ruotsia.

– Varmasti molempien maiden turvallisuutta ajatellen se [yhtäaikainen jäsenyys] on ehdottomasti ykkösvaihtoehto, mutta täytyy tietysti arvioida tilannetta. Onko tapahtunut jotain sellaista, joka pidemmällä aikavälillä estäisi Ruotsin hankkeen etenemistä. Nyt on vielä liian aikaista siihen ottaa kantaa, Haavisto sanoi.

Samaan aikaan Haavisto on pohtinut uutistoimisto Reutersille, että Nato-neuvotteluissa tarvitaan parin viikon aikalisä. Mitään johtopäätöksiä ei pitäisi vielä tehdä.

Olennaista on, että Suomi ja Ruotsi ovat demokratioita ja sellaisina täysin Nato-kelpoisia.

Turkki ei sitä ole. Sen ei pitäisi kuulua organisaatioon, jonka päätehtävä on turvata jäsenten yhteisiä arvoja, joita ovat demokratia, yksilönvapauksien kunnioittaminen, oikeusvaltio ja kiistojen rauhanomainen ratkaisu. Turkissa opposition toimintaa vaikeutetaan ja poliitikkoja on heitetty vankilaan. Mediaa on keskitetty Erdoganin tukijoille kuin Venäjällä.

Sitä mukaa kun Suomen ja Ruotsin tie Natoon mutkistuu ja pitkittyy, on Suomessa alettu esittää väitteitä siitä, että Ruotsin olisi pitänyt jopa kieltää Koraanin polttaminen.

Allowing the Quran-burning episode at this point was a clear mistake by the Swedish government. Last thing we needed now. The Swedish-Turkish relation has embarked a very poisonous cycle. — Toni Alaranta (@ToniAlaranta) January 23, 2023

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan ”Ruotsissa ääripäät sotkevat Nato-prosessia”.

Ruotsissa ääripäät sotkevat NATO-prosessia. Se pelaa Venäjän pussiin. Terrorijärjestö PKK ja koraanin polttelijat estämässä NATO-jäsenyyyttä. Voi olla, että Suomi voisi tehdä enemmän Ruotsi NATO-jäsenyyden puolesta NATOn sisältä? — Mika Aaltola (@MikaAaltola) January 24, 2023

Koraanin polttaminen Turkin suurlähetystön edustalla on provokaatio ja tyhmää. Demokratioissa sellainenkin on sallittua. Muun muassa sitä Nato puolustaa, että tyhmätkin mielenosoitukset ovat sallittuja. Venäjällä sen sijaan kaikenlainen vallan arvostelu on kiellettyä rangaistuksen uhalla.

Tästä periaatteesta muistuttavat vasemmistopoliitikot.

Minusta tässä kommentissasi tulee esille hauras perusoikeus- ja demokratiaymmärrys. Autoritääristen johtajien yksi tavoite on, että rupeamme murtamaan näitä periaatteita myös omassa maassamme. Tällaiselle turvallisuutta nujertavalle kehitykselle ei tule antaa mahdollisuutta. — Veronika Honkasalo (@veronikahonka) January 24, 2023

Kyllä Nato-prosessia sotkevat vain ja ainoastaan Racep Tayyip Erdogan ja Viktor Orban.

Demokraattisessa maassa on oikeus osoittaa mieltä, vaikka sitten tyylittömästi.

Mutta demokraattisen maan ei pidä taipua yksinvaltaisille johtajille, vaikka mitä tekosyitä esittäisivät. — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) January 24, 2023

Ei anneta periksi omista arvoistamme heittäytymällä rähmälleen Erdoganin edessä. Jos se kuitenkin on Nato-jäsenyyden hinta, niin sitten ei kiitos.