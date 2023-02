Eriarvoisuus tappaa, voisi kärjistäen tiivistää yhden tärkeimmistä asioista, joka nousee maanantaina julkaistusta ”Mahdollisuudet Suomelle” -julkaisusta. Sen ovat kirjoittaneet eri ministeriöiden kansliapäälliköt eli korkeimmat virkahenkilöt.

Eriarvoisuuspuolen nosti esiin esimerkiksi sosiaalidemokraattien poliittisen valmistelun päällikkö Kaisa Vatanen Twitterissä.

Kansliapäälliköt julkaisivat viestinsä hallitukselle. Viestit kasvusta, vihreästä siirtymästä ja työllisyydestä kirkkaita. Mutta tämä tärkeää: Eriarvoisuus tappaa. Ainakin nopeammin kuin tarvitsisi. Julkista taloutta vahvistettaessa tämä on huomioitava. #mahdollisuudetsuomelle pic.twitter.com/8p8yIRwD50 — Kaisa Vatanen (@kaisavatanen) February 6, 2023

Julkaisu on suunnattu kevään eduskuntavaalien jälkeen aloittavalle hallitukselle. Se on kansliapäälliköiden näkemys 2020-luvun avainkysymyksistä.

Kansliapäälliköt listaavat viisi haastetta seuraavasti: Talouskasvun edellytyksiä on vahvistettava. Vihreässä siirtymässä on edettävä nopeasti. Yhdenvertaisuutta ja demokratiaa on tarpeen vahvistaa. Suomen turvallisuus ja kriisinkestävyys vaativat lisätoimia. Julkista taloutta on tasapainotettava merkittävästi.

Julkaisussa painotetaan eriarvoisuuden ennaltaehkäisemisen tärkeyttä. Yleinen hyvinvointi ja ihmisten terveyden taso ovat koko ajan parantuneet Suomessa, mutta ne jakautuvat koko ajan eriarvoisemmin.

– Se näkyy esimerkiksi tuloeroissa, terveydessä, syrjäytymisessä, hyvinvoinnin ja elämään tyytyväisyyden kokemuksissa, koulutuksessa ja uskossa tulevaisuuteen, julkaisussa kirjoitetaan.

Taloudellinen eriarvoisuus näkyy Suomessa eliniässäkin. Etenkin köyhemmät miehet kuolevat hyvätuloisempia nuorempina

Kansliapäälliköt sanovat samaa kuin opetusministeri Li Andersson. Sosiaalinen liikkuvuus on kääntynyt huonompaan suuntaan Suomessa – vanhempien tausta määrittää entistä enemmän lapsen elämää.

– Työttömyyden, huono-osaisuuden ja matalan koulutuksen periytyvyyttä voidaan torjua laajapohjaisella varhaiskasvatuksella, toisen asteen koulutuksella ja korkeakoulutuksen merkittävällä laajentamisella.

– Eriarvoisuutta voidaan ehkäistä usein yhteiskunnallisen osallistamisen ja yhteisöjen avulla. Kansallisen päätöksenteon rinnalla tarvitaan myös alueellisia ja paikallisia ratkaisuja ja näiden yhteistyötä, jotta eriarvoistuminen vähenee. Kolmas ja yksityinen sektori ovat tärkeässä roolissa.