Etelä-Intiassa Keralan osavaltiossa sijaitseva Varkala on Intian rantalomakohteista suosituin. Varkalan rantakallio on 7,5 kilometriä pitkä ja kurottaa korkeimmillaan 40 metriin. Pohjois- ja eteläjyrkänteitä jakavalla Papanasamin rannalla harjoitetaan uskonnollisia rituaaleja.

Pohjoiselle kalliolle pääsee rannalta jyrkkiä rappusia kapuamalla. Huipulla on yli 250 erikokoista kauppaa, kymmeniä ravintoloita ja muutama lomakeskus.

Rannan puolella kulkee kapea polku, jonka varrelta portaat laskeutuvat Papanasamin rannalle. Siellä täällä varoitusmerkit muistuttavat pysymään pois jyrkänteen reunalta. Polun leveys vaihtelee, leveimmillään se on parimetrinen, kapeimmillaan vaarallinen.

Seikkailu-urheilukeskus vai globaali geopuisto



Kansainvälistä surffaustapahtumaa Edava-rannalla avatessaan Intian matkailuministeri puhui Varkalasta seikkailumatkakohteena.

– Seikkailu-urheilua, kuten trekkausta, pyöräilyä ja surffausta harrastavat kaikenikäiset ihmiset. Matkailuministeriö on tunnistanut trendin ja vahvistaa toimiaan seikkailumatkailun edistämiseksi yhdessä Keralan seikkailumatkailun edistämisyhdistyksen kanssa, kertoo Keralan osavaltion matkailuministeri Mohamed Riynas.

Keralan yliopiston geologian apulaisprofessori Sajin Kumar K.S. on julkaissut useita artikkeleita Varkalasta ja sen rantakallioista. Niiden geologisen ja geomorfologisen ainutlaatuisuuden vuoksi Kumar on ehdottanut alueen julistamista globaaliksi geopuistoksi. Varkalan rannikon kalliot paljastavat noin 2,6 – 23 miljoonaa vuotta sitten vallinneiden geologisten aikakausien, plioseeni- ja sitä edeltäneen mioseenikauden kerrostumat.

– Kallion päällimmäinen kerros muodostuu kovasta lateriitista, sen alla on useita kerroksia hiilipitoista savea ja hiekkakiveä, Kumar selittää ja kuvailee kalliojyrkänteen kerman- ja okran värisiä ja ruskeita sedimenttikerroksia.

Ympäristöaktiivi ja keralalaisen ympäristönsuojelu- ja tutkimusneuvosto EPRC:n puheenjohtaja Sanjeev S.J. on paljastanut useita Varkalan rantojen ja kallioiden luvattomia rakennushankkeita. Hän on puuttunut myös korruptioon ja hallinnollisiin laiminlyönteihin. Ponnisteluissaan sinnikäs ja kannastaan kiinnipitävä Sanjeev on saanut kehityskielteisen leiman.

Kansainvälinenkin ympäristöjärjestö on ryhtynyt toimiin. Thomas Lawrencen edustama, kosteikkojen suojeluun keskittyvä kansainvälinen Save Wetlands International Movement puuttui virallisten kanavien kautta Papanasam Bali Mandapamin läheisten kallioiden tuhoamiseen kesäkuussa 2024. Aktiivien mukaan viranomaiset hävittivät geologista muodostumaa suojellakseen laittomia rakennelmia maanvyöryiltä.

Sanjeevin ja Lawrencen kaltaisten ympäristöaktiivien yhteiset ponnistelut ovat kantaneet hedelmää. National Green Tribunal (NGT) on Intiassa lakisääteinen elin, joka käsittelee ympäristönsuojeluun ja muihin luonnonvaroihin liittyviä syytteitä. Vuoden 2024 lopulla NGT Varkala pyysi pikaisesti tilannekatsauksen, jota laatimassa oli muiden muassa Intian geologian tutkimusinstituutti (GSI).Viime vuonna katastrofinhallintaviranomainen määräsi useiden eroosiotapausten jälkeen kunnan sulkemaan polun.

Vasta shokkiuutinen sai suojeluun vauhtia



Ensimmäinen virallinen raportti rantakallioiden rapautumisesta Varkalassa ja keinoista niiden suojelemiseksi laadittiin jo vuonna 2012. Se ei saanut huomiota ennen kuin vuonna 2024, kun Trivandrumin jätehuolto ilmoitti shokeeraavan päätöksen hävittää osa Papanasamin kalliosta.

Varkala oli julistettu geoperintöalueeksi 2014, mutta päätöksen vahvistava laki pantiin vireille vasta 2022. kertoo GSI Keralan apulaisjohtaja tohtori V. Ambili. GSI:n määräyksestä rantakallioita on suojeltu 6,14 kilometrin matkalta.

– Kun laki hyväksytään, odotamme maanomistajien säilyttävän maansa ja noudattavan geoperintökohdetta koskevia ohjeita. Osavaltion ja kuntien on vastattava omista maa-alueistaan.

Varkalalaiset suhtautuvat GSI:n ja muiden tarjoamiin tieteellisiin todisteisiin epäillen. He uskovat kallioiden olevan turvallisia lukuun ottamatta hiljalleen etenevää luonnollista eroosiota.

– Tutkimuksissa on otettu huomioon myös kallioiden luonnolliseen eroosioon vaikuttavat tekijät, Sajin Kumar sanoo.

Aallot ja vuorovedet haurastuttavat pohjan hiekkakiviä, mikä kehittää jännityshalkeamia lateriittikerrokseen. Myös sateet ja kalliomuodot ovat vaikuttaneet eroosioon.

Varkalan turismibuumi, sääntelemätön rakentaminen, jatkuva liikenne ja parkkipaikat, samoin kuin toimivan viemärijärjestelmän puute, ovat Sajin Kumarin mukaan tehneet rantakallioista haavoittuvia. Eroosio on lisääntynyt entisestään viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana, samoin matkailu ja rakentaminen.

Paikalliset uskovat turismiin



Gopalakrishna Pillain perhe omistaa maata Papanasamin rannan lähistöllä. Pillai on Varkalan matkailuyhdistyksen puheenjohtaja. Hän kuvaa eloisasti Varkalan muutosta ja näyttää pysäytyskuvia vanhasta elokuvasta ja pyytää vertaamaan niitä nykyhetkeen. Kallion reuna on vetäytynyt huomattavasti 60 vuoden takaisesta.

Varkalan muuttamiseen geoperintöpuistoksi Pillai suhtautuu ristiriitaisesti. Hän pelkää, että muutos veisi omistusoikeuden paikallisilta ja valta siirtyisi maanomistajilta valtiolle.

Niin ikään varkalalainen Mohammed Riza myöntää, että suurin osa rakennuksista on laittomia.

– Kunnan päättäjät ovat aina olleet kavereita lomakeskusten omistajien kanssa.

Rizan mukaan yli 90 prosenttia ravintoloitsijoista ja kauppiaista tulee muualta. Maat on vuokrattu ulkopuolisille, joiden pyörittämän matkailubisneksen Riza uskoo koituvan Varkalan hyödyksi.

Kaupunkiaktivisti tohtori Sanjay Sahdevan on samaa mieltä kuin asiantuntijat pohjoisjyrkänteen ongelmista.

– Asiantuntijoiden ja keskushallinnon väliintuloa ei kuitenkaan olisi tarvittu päättämään Varkalan kallioiden viemäröintitarpeesta. Kaupunginhallituksen olisi pitänyt huolehtia asiasta jo aikaa sitten.

Pohjoisjyrkännettä lyhyemmällä eteläjyrkänteellä on vain lomakeskuksia ja -asuntoja. Anoop Ajayan johtaa yhtä keskusta. Hän kertoo, että alue on vain viiden vuoden ikäinen ja lomakeskuksilla on yhteinen jätevedenpuhdistamo. Suurin osa rakennuksista on turvallisesti yli sadan metrin päässä jyrkänteen reunasta, mutta yhdestä keskeneräisestä rakennuksesta romahti osa. Alunperinkin sääntöjen vastainen toiminta jatkuu kunnan vaatimuksista huolimatta entisellään.

Vuonna 2013 perustetun infrastruktuurin kehittämiseen keskittyvän Vision Varkala Infrastructure Developmentin (VVID) toimitusjohtaja Ramachandran Potty kertoo, että tähän mennessä 121 lomakeskusta tai vastaavaa on saanut irtisanomisilmoituksen. Niiden on joko lopetettava tai siirrettävä toimintansa sääntöjen sallimaan paikkaan.

VVID:n suunnitelmissa on nyt viemäriverkon ja meriveden poistamiseen käytettävän geoputken rakentaminen.