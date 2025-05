Luottamus Euroopan unioniin on vahvimmillaan 18 vuoteen ja euron kannatus kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Näin kertoo tänään keskiviikkona julkaistu Eurobarometri-tutkimus.

Lisäksi eurooppalaiset haluaisivat EU:n toimivan vahvemmin ja määrätietoisemmin yhteisessä puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa. Jopa 81 prosenttia kannattaa jäsenmaiden yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tämä on korkein luku sitten vuoden 2004. Suomalaisvastaajien kohdalla luku on 88.

Rauha nähdään edelleen EU:ta parhaiten edustavaksi arvoksi.

Suomalaiset ovat jopa EU-myönteisempiä kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Eurooppalaisista 52 prosenttia luottaa EU:hun, mikä on paras tulos sitten vuoden 2007. Suomalaisvastaajista EU:hun luottaa 63 prosenttia.

Kolme neljäsosaa EU-valtioiden kansalaisista ilmoittaa pitävänsä itseään EU:n kansalaisina. Luku on suurin yli kahteen vuosikymmeneen. Suomalaisten keskuudessa vastaava luku on jopa reilusti isompi, 86 prosenttia. 62 prosenttia EU:n kansalaisesta ja 70 prosenttia suomalaisista suhtautuu toiveikkaasti EU:n tulevaisuuteen.

Lisäksi Eurobarometri-tutkimuksessa saatiin kaikkien aikojen suurin kannatus yhteisvaluutalle sekä koko EU:ssa (74 prosenttia) että euroalueella (83 prosenttia). Suomalaisten keskuudessa kannatus on tätäkin suurempaa eli 90 prosenttia.

Tuki Ukrainalle ei horju

80 prosenttia eurooppalaisista ja 97 prosenttia suomalaisista toivottaa Ukrainan sotaa pakenevat ihmiset tervetulleiksi EU:hun. 76 prosenttia eurooppalaisista ja 95 prosenttia suomalaisista tukee taloudellisen ja humanitaarisen tuen antamista Ukrainalle.

EU:n kansalaisista 72 prosenttia ja suomalaisista 90 prosenttia kannattaa talouspakotteiden asettamista Venäjän hallitukselle, yrityksille ja yksityishenkilöille. Kuusi kymmenestä eurooppalaisvastaajasta ja 75 prosenttia suomalaisvastaajista hyväksyy EU:n ehdokasmaan aseman myöntämisen Ukrainalle. Lisäksi 59 prosenttia tukee EU:n toimia puolustustarvikkeiden hankkimiseksi ja toimittamiseksi Ukrainalle. Suomalaisista näitä toimia tukee 90 prosenttia.

Lähes seitsemän kymmenestä vastaajasta arvioi, että Euroopan unioni on vakauden linnake levottomassa maailmassa. Suomalaisista tätä mieltä on 77 prosenttia. Lähes yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta on sitä mieltä, että maailman eri maiden ja alueiden olisi tehtävä keskenään enemmän sääntöpohjaista yhteistyötä.

Rauha nähdään edelleen EU:ta parhaiten edustavaksi arvoksi. Sen jälkeen tulevat demokratia sekä oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja perusoikeuksien kunnioittaminen. Suomalaisvastaajat näkevät EU:n tärkeimpinä arvoina oikeusvaltioperiaatteen, demokratian sekä rauhan.