Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii opetusministeri Anders Adlercreutzia (r.) heräämään ammatillisen koulutuksen ongelmiin. Lohikoski viittaa Helsingin Sanomien tänään tiistaina julkaisemaan uutiseen, jonka mukaan opetusministeri ei tunnista synkkää kuvaa ammattikoulujen tilasta.

– Sivistysvaliokunnan jäsenenä ja ammattiin opiskelevan nuoren äitinä pidän käsittämätöntä, että opetusministeri vähättelee ongelmia muutaman rehtorin kanssa käydyn keskustelun perusteella, Lohikoski sanoo.

– Minusta on kummallista, että ammattikoululaisellani on lyhyempiä koulupäiviä kuin alakoulussa olevalla sisaruksellaan. Eikö tämä ole teistä outoa, opetusministeri?

”Aina, kun vallassa on oikeistohallitus, ammattikoulutuksesta leikataan isosti.”

”Kaasu pohjassa väärään suuntaan”

Lohikoski on huolissaan ammattikoulutuksen leikkausten vaikutuksista ammattikoulujen toimintamahdollisuuksiin. Hän huomauttaa siitä että leikkaukset uhkaavat jo valmiiksi riittämätöntä lähiopetuksen määrää.

– Viime hallituskaudella ammattikoulujen tilannetta korjattiin, kun ammatillisen koulutuksen rahoituspohjaa vahvistettiin, mutta nyt ollaan taas ajamassa kaasu pohjassa väärään suuntaan, Lohikoski sanoi.

Lohikosken mielestä ammattikoulutuksen ongelmien alku olivat Sipilän hallituksen valtavat leikkaukset ammattiopetukseen ja niiden yhteydessä tehty katastrofaalinen työelämälähtöinen amisreformi.

Juha Sipilän (kesk.) hallitus toimi vuosina 2015 – 2019.

Yleissivistys tarpeen amiksissakin

Lohikosken mielestä myös ammattikoulutuksessa on oltava yleissivistävää sisältöä. Hän painottaa sitä, että kouluissa kaikkea ei voida tehdä yritysten ehdoilla.

– Kun ikäluokasta puolet nuorista käy amiksen, on huolehdittava, ettei heidänkään yleissivistystään heitetä hunningolle tehostamisen ja virtaviivaistamisen nimissä, Lohikoski sanoo tiedotteessaan.

– On merkillepantavaa, että aina, kun vallassa on oikeistohallitus, ammattikoulutuksesta leikataan isosti. Näin myös nyt, kun hallituksessa on duunaripuolueena joskus itseään pitänyt perussuomalaiset.

Hän vaatii hallitusta perumaan sen suunnittelemat 120 miljoonan euron leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta.