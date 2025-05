Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kommentoi Helsingin Sanomissa sunnuntaina 25.5. julkaistua artikkelia, joka käsitteli ammatillisen koulutuksen tilaa ja osaamisperustaisuuden lisääntymistä. Hänen mukaansa artikkeli kuvaa osuvasti sitä, kuinka korostunut osaamisperustaisuus on johtanut opetuksen vaatimustason laskuun.

Sivistys turha kuluerä?

Minja Koskela pitää tilannetta seurauksena oikeistohallitusten vuosia jatkuneesta politiikasta.

ILMOITUS ILMOITUS

– Aina kun oikeisto on vallassa, ammatillisesta koulutuksesta leikataan. Kyse on luokkapolitiikasta. Sivistys nähdään pelkkänä turhana kulueränä. Duunarin tehtävä on vain tehdä työnsä ja sillä selvä, Koskela sanoo tiedotteessaan.

Hän viittaa tutkija Penni Pietilän havaintoihin, joiden mukaan ammatillisessa koulutuksessa ei nähdä arvoa sivistäville aineille, eikä niitä haluta edes käsitellä. Koskelan mukaan tämä ideologinen valinta heikentää opiskelijoiden mahdollisuuksia kehittyä monipuolisesti.

– Oikeistoideologiassa kaiken keskiössä on yksisilmäinen tehokkuuden eetos, Minja Koskela toteaa.

”Oikeistoideologiassa kaiken keskiössä on yksisilmäinen tehokkuuden eetos.”

– Silloin sivistyksen arvoa on vaikea nähdä – varsinkaan duunarin kohdalla. Työväenliike taas on aina puolustanut kaikkien oikeutta sivistykseen, itsensä kehittämiseen ja oppimiseen.

Ammatillista koulutusta on riepoteltu jo tarpeeksi

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus leikkasi ammatillisesta koulutuksesta lähes 200 miljoonaa euroa, ja nyt pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitus 120 miljoonaa euroa lisää.

Lisäleikkaukset tarkoittavat potkuja opettajille ja vähemmän opetusta opiskelijoille. Jo nyt ammattiin opiskelevien lähiopetuksen määrä on vähäinen, ja esimerkiksi äidinkielen opetuksen vaatimustaso matala.

– Viesti opettajilta ja oppilailta on jo pidempään ollut, että tällainen politiikka on osoitus arvostuksen puutteesta. Miksi emme näe ammattiin opiskelevia tärkeinä? Seuraavaksi täytyy panostaa ammatilliseen koulutukseen, sitä on riepoteltu jo aivan liian pitkään, Minja Koskela painottaa.