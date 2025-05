Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen esitys välttämättömän mutta kiireettömän terveydenhoidon epäämiseksi paperittomilta on epäinhimillinen ja uhkaa lisätä terveydenhuollon kustannuksia.

Hallituksen esitys on tänään tiistaina eduskunnan lähetekeskustelussa.

– Jos välttämättömän terveyspalvelun tarjoamiseen on mahdollisuus, kuten meillä Suomessa on, niin meillä on siihen myös ihmisinä toisiamme kohtaan velvollisuus, Koskela sanoo.

Virheellinen väite

Koskela painottaa sitä, että oikeus terveyteen kuuluu kaikille riippumatta siitä, onko henkilöllä voimassa oleva oleskelupa. Hän muistuttaa, että asia on tunnustettu useissa YK:n ihmisoikeussopimuksissa.

Lisäksi Koskela arvioi, että Orpon hallitus ei ole kyennyt esittämään lakiesitykselleen perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttäviä tai oikeasuhtaisia perusteita.

– Väitteet siitä, että palveluiden epääminen paperittomilta säästäisi rahaa on sellaisenaankin riittämätön, mutta myös virheellinen. Hoito varhaisemmassa vaiheessa tulee halvemmaksi. Surullista, että kokoomus tanssii tässäkin asiassa persujen pillin mukaan, Koskela sanoo.

– Persupolitiikka tulee Suomelle kalliiksi.

Lisää kärsimystä ja kustannuksia

Koskela muistuttaa useiden asiantuntijatahojen todenneen, että välttämättömän hoidon epääminen lisää kärsimystä ja kustannuksia.

– On pöyristyttävää, että sisäministeri Mari Rantanen vihjaili Helsingin rikkovan lakia, jos paperittomien palveluita ei rajata, Koskela arvioi perussuomalaisen ministerin puheita.

– Ministerin täytyisi ymmärtää edes peruslähtökohdat. Terveydenhuolto on toimiva paikka tunnistaa ja auttaa ihmiskaupan ja työperäisen hyväksikäytön uhreja. Hallituksen esitys heikentää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa.

Hallituksen esityksen mukaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS:in on jatkossakin tarjottava kiireellistä hoitoa paperittomille.