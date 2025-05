Vasemmistoliiton toimenpide-ehdotuksia:

– Aikuiskoulutustuki on palautettava ja elinikäistä oppimista tuettava.

– Väkivaltaan rakentuvaa vääränlaista maskuliinisuutta on purettava ammattitaitoisella ohjauksella aina varhaislapsuudesta lähtien

– Koulukoutseja ja koulutettuja nuorisotyöntekijöitä on saatava lisää mukaan koulumaailmaan. Positiiviset nuoren miehen mallit ovat tärkeässä roolissa pojille.

– Jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus kesätyöseteliin tai kunnan kesätyöpaikan hakemiseen asuinpaikasta riippumatta.

– Neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhempien yhteistyötä on tiivistettävä lapsen kasvun tueksi.

– Neuvoloihin on saatava osaamista tunnistaa ja ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa.

– Asevelvollisuutta on muutettava siten, että se kohtelee kaikkia sukupuolia tasa-arvoisesti. Siviilipalveluksen kestoa on lyhennettävä ja aseistakieltäytyjien rankaisemisesta on luovuttava.

– Isien vanhempainvapaan käyttöä on lisättävä. Kaikkien isien aitoa mahdollisuutta pitää perhevapaat on tuettava riippumatta koulutus- ja tulotasosta.

– Nuorisoneuvoloista on saatava lakisääteisiä.

– Lapsilisä on voitava jakaa vanhempien kesken.

– Seksuaalikasvatusta tulee vahvistaa kaikilla oppiasteilla.

– Tukipalvelut erotilanteissa on turvattava. On löydettävä lainsäädännölliset ratkaisut vieraannuttamisen ja tapaamisoikeuden noudattamatta jättämisen estämiseen.

– Miesten kokema henkinen väkivalta on tunnistettava nykyistä paremmin ja miesten kokeman väkivallan uhrien tukipalveluita on parannettava.

– Työperäisiin ongelmiin ja etenkin työn psyykkisen kuormittavuuden vähentämiseen on kehitettävä keinoja työterveyshuollossa.

– Maksuttomat ja helposti saavutettavat terveystarkastukset on saatava tietyn ikäryhmän miehille sekä työttömille ja ikääntyneille miehille.

– On otettava käyttöön kaikkia koskeva terapiatakuu, lisättävä päihdetyötä vankiloissa ja edistettävä itsemurhien torjuntaohjelmaa.

– Hyvinvointialueiden lakisääteisenä tehtävänä olevasta sosiaalisesta luototuksesta on tehtävä aito vaihtoehto pikavipeille