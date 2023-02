ILMOITUS ILMOITUS

Kokoomuksen puheenjohtaja sisäministeri Ville Itälä on ryhtynyt tukemaan vasemmistoliiton entisen puheenjohtajan Claes Andersson mallia pitkäaikaistyöttömien tilanteen auttamiseksi, Kansan Uutiset kertoi 18.2.2003, kuukausi ennen eduskuntavaaleja.

Työkyvyltään ja elämänhallinnaltaan toivottomia tapauksia ei ole järkeä pompottaa edestakaisin kursseille ja työllistämistöihin. Heidät voitaisiin siivota pois työttömyyskortistosta, Itälä sanoi kokoomuksen puoluevaltuustossa.

– Se on sekä inhimillisesti oikein, ja on työvoimapoliittisesti oikein, että työnvälitys toimii aktiivisesti paremmin.

Vasemmistoliiton tiedottaja Sirpa Puhakka toivotti kokoomuksen tervetulleeksi alun perin Anderssonin Lipposen ykköshallituksen aikana esittämien toimien tueksi. Andersson sanoi tuolloin lääkärinä tietävänsä, että työttömyyskortistoissa on kymmeniä tuhansia sellaisia henkilöiltä, jotka eivät ole työkykyisiä ja vaati heidän päästämistään eläkkeelle. Kokoomuksessa Anderssonin esitys tyrmättiin tuolloin kortistojen puhdistamisena.

Kysymys oli toimeentulotukea saavista pitkäaikaistyöttömistä, joille tehtiin systemaattisesti lääkärintarkastuksia. Tarvittaessa heille laadittiin työkyvyttömyyseläkehakemus.

– Pääsy työkyvyttömyyseläkkeelle on näiden henkilöiden kannalta paljon inhimillisempi ratkaisu. He eivät millään keinoilla enää tulee työkykyisiksi. Eläke on myös taloudellisesti heille parempi ratkaisu, vaikka se olisi pelkkä kansaneläke, sanoi Puhakka.

Muilta osin Itälä puolusti kokoomuslaista työllispolitiikkaa. Sosiaalidemokraateilta Itälä kyseli, haluaako SDP jatkaa kunnallista pätkätöillä tukityöllistämistä, joilla ei ole pystytty helpottamaan rakenteellista työttömyyttä. Kokoomus halusi kohdistaa tukityöllistämisen yrityksiin.

– Pitää luoda vakinaisia työpaikkoja, hän totesi ja kyseenalaisti jatkuvan työllisyyskurssittamisen mielekkyyden.

Poliittista hengenahdistusta



Ville Itälä toipui keuhkoveritulpasta, jonka oli saanut äkillisesti. Hän kertoi hengenahdistusta koettuaan tunteneensa hetken jo ”kuoleman alkavan kurkkia olan takaa”.

Itälä kertoi kokeneensa toipilasaikanaan myös ”poliittista hengenahdistusta” muiden puolueiden kannanottojen ja lupausten vuoksi. Vasemmistoliitolle hän suositti oppositiotaivalta, jos kokoomuslainen talouspolitiikka ei kelpaa. Itälä peräsi SDP:tä toimivia työllisyysratkaisuja ja keskustalta linjausta talouskasvusta, jolla vaalilupaukset rahoitetaan.

Erityisen voimakkaasti kokoomusjohtaja ryöpytti vihreitä. Hän piti vihreiden piiristä esitettyjä kannanottoja miedoista huumeista käsittämättöminä.