Venäjä taistelee vuosi sitten Ukrainassa aloittamassaan sodassa siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan. Pelastakaa Lasten keskiviikkona julkaiseman raportin mukaan sodalla on tuhoisia vaikutuksia myös Ukrainan 7,5 miljoonaan lapseen. Yli tuhat lasta on kuollut tai loukkaantunut, kouluja on tuhottu, lukuisat lapset ovat paenneet kotoaan tai joutuneet etsimään turvaa pommisuojista.

Pelastakaa Lapset raportoi, että sodan vaikutukset näkyvät ainakin kuudella tavalla lasten elämässä.

Vakavin on hengenvaara, joka on läsnä ukrainalaisten lasten päivittäisessä elämässä. YK:n mukaan tähän mennessä Ukrainassa on sodan takia kuollut 438 lasta ja 851 on loukkaantunut. Yhteensä yli 18 000 siviiliä on loukkaantunut tai kuollut.

Sodan siviiliuhrit ovat rikos ihmisyyttä vastaan. Pelastakaa Lapset vaatii, etteivät siviilikohteet, kuten koulut, sairaalat ja kodit, ole taistelukenttiä. Sodan osapuolten on ehdottomasti noudatettava humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön velvoitteita.

Suomi voi omalta osaltaan olla varmistamassa, että lapset ovat turvassa sodan keskelläkin. Tulevalla hallituskaudella lasten suojelu tulee nostaa keskiöön, Pelastakaa Lapset ry:n vaikuttamistyön erityisasiantuntija Emmi Pakkala sanoo.

Toiseksi ohjus- ja tykistöiskujen uhka sekä päivittäiset hälytykset vaikuttavat lasten hyvinvointiin Ukrainassa.

Järjestön laskelman mukaan lapset viettivät viime vuonna keskimäärin noin 920 tuntia suojassa maan alla pommisuojissa.

Neljä koulua päivässä tuhoutuu



Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön julkaisemien tietojen mukaan keskimäärin neljä koulua on tuhoutunut tai vaurioitunut joka päivä viimeisen vuoden aikana. Lukuvuoden alkaessa vain kolmannes kouluista pystyi avaamaan ovensa oppilaille.

Terveydenhuoltolaitoksiin on tehty 764 hyökkäystä konfliktin kärjistymisen jälkeen. Toistuvat sähkökatkokset vaikeuttavat koulunkäyntiä ja sairaaloiden toimintaa.

Pelastakaa Lapset on vuoden aikana tukenut 27 500 lapsen koulutusta ja perustanut yhteensä 32 digitaalista oppimiskeskusta Ukrainaan. Tavoitteena on perustaa yhteensä sata keskusta. Järjestö korjaa kouluja ja päiväkoteja, varmistaa kouluissa sijaitsevien pommisuojien turvallisuuden ja kouluttaa opettajia.

Euroopassa on sodan takia toisen maailmansodan jälkeisen ajan suurin pakolaiskriisi. Yli kuusi miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan Ukrainan sisällä, ja lähes kahdeksan miljoonaa on paennut muualle Eurooppaan. Pakolaisista noin 40 prosenttia on lapsia.

Pelastakaa Lasten tekemän tutkimuksen mukaan 44 prosenttia pakolaislapsista tuntee olonsa yksinäiseksi ja 55 prosenttia on huolissaan tulevaisuudestaan.

Sodan kuudentena vaikutuksena Ukrainassa on konfliktin seurauksena yli puoli miljoonaa lasta on joutunut köyhyysrajan alapuolelle. Noin 40 prosenttia vehnän viljelyyn osoitetusta maasta on tuhottu, mikä aiheuttaa taloudellisia ongelmia Ukrainassa, mutta lisäksi vaarantaa miljoonien lasten hengen myös Afrikan maissa, joissa tuontiviljan merkitys on valtava.