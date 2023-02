Sekä virallinen Suomi että rauhanjärjestöt osoittavat näkyvästi tukea Ukrainalle Venäjän aloittaman sodan vuosipäivänä ja sen jälkeen. Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alkamisesta Ukrainaan tulee perjantaina 24. helmikuuta kuluneeksi tasan vuosi.

Perjantaina julkaistaan ulkoministeri Pekka Haaviston allekirjoittama Suomen kansallinen julkilausuma, jossa tuomitaan Venäjän aloittama laiton hyökkäyssota sekä vaaditaan Venäjältä sotatoimien välitöntä pysäyttämistä ja Venäjän asevoimien vetämisestä pois Ukrainan alueelta. Julkilausuma myös vahvistaa Suomen vankkumattoman tuen Ukrainalle ja ukrainalaisille.

Vuosipäivän iltana Haavisto laskee kynttilän Helsingin Tuomiokirkon portaille Venäjän hyökkäyssodan uhrien muistolle osana Senaatintorilla järjestettävää Valoa Ukrainaan -tapahtumaa. Tilaisuus alkaa kello 16 ja päättyy kello 20. Siihen useita muitakin ministereitä.

Kaikki paikalle saapuvat pääsevät osoittamaan myötätuntoaan ukrainalaisille sytyttämällä kynttilän Tuomiokirkon portaille. Halutessaan kynttilän voi hankkia itse ja kirjoittaa siihen tervehdyksensä, mutta kynttilöitä on varattu osallistujille veloituksetta myös järjestäjien toimesta yhteensä 2 000 kappaletta. Tilaisuuden päätteeksi Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry kerää kynttilät ja toimittaa ne Ukrainaan rintamalle, jossa niiden steariinia hyödynnetään energia- ja valolähteenä.

Noin kello 18.05 Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n kuoro esittää laulut Plyve kacha ja Prayer for Ukraine. Heidän jälkeensä Ylioppilaskunnan Laulajien kvartetti esittää Finlandia-hymnin.

Eduskunnassa ajankohtaiskeskustelu Ukrainasta



Eduskunta käy perjantaina ajankohtaiskeskustelun Ukrainasta. Sen avaa Haavisto.

Perjantaina Valtioneuvoston linnan ja ulkoministeriön päärakennuksen päälipputangoissa liputetaan Suomen valtiolipulla. Senaatintorilla Valtioneuvoston linnan edessä sekä ulkoministeriön Martti Ahtisaaren aukion lippurivistöissä nostetaan salkoon Ukrainan liput. Myös muissa valtioneuvoston rakennuksissa liputetaan Suomen ja Ukrainan lipuilla. Ulkoministeriön päärakennuksen julkisivu valaistaan Ukrainan kansallisvärein torstai-illasta lauantaiaamuun.

Lauantaina mielenosoituksia



Lauantaina rauhanjärjestöjen mielenosoituksissa ainakin Helsingissä, Tampereella ja Joensuussa vaaditaan rauhaa Ukrainaan ja Venäjää vastuuseen teoistaan.

Helsingissä mielenosoitus alkaa kello 13 Kansalaistorilta, josta marssitaan Venäjän suurlähetystön eteen Tehtaankadulle. Kansalaistorilla on luvassa musiikkiesitys sekä runonlausuntaa, ja Tehtaankadulla ohjelmassa on puheita.

Rauhanjärjestöjen mielenosoituksessa vaaditaan Eurooppaan rauhaa. Ukrainaan on saatava rauha, ja Venäjän on välittömästi lopetettava laiton hyökkäyksensä ja sotiminen sekä vetäydyttävä Ukrainasta.

Järjestöt haluavat, että Suomi ja maailman valtiot etsivät aktiivisemmin tehokkaita keinoja sodan lopettamiseksi ja rauhan edistämiseksi.

– Vaikka rauhan saavuttaminen on vaikeaa, siihen tulee silti pyrkiä. Rauha ei synny itsestään vaan sitä pitää rakentaa, Sadankomitean hallituksen puheenjohtaja Silvia Modig sanoo.

Mielenosoituksen järjestäjät toivovat tilaisuuteen osallistuvilta malttia. Toisten fyysistä vahingoittamista ei saa vaatia, nukkeja ei hirtetä eikä mitään esineitä polteta.

– Maailmassa on palautettava järjestys, että kansainvälistä oikeutta ja sovittuja pelisääntöjä noudatetaan. Siksikin Venäjä, ja kaikki sodan osapuolet, on saatava sodan jälkeen vastaamaan hyökkäyksestään kansainvälisen oikeuden eteen tekemistään sotarikoksista. Venäläisiä sodanvastustajia ja ylipäänsä Venäjän kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiakehitystä on tuettava jatkossa voimakkaammin, vaatii Rauhanliiton Laura Lodenius.