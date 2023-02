ILMOITUS ILMOITUS

Ainakin 59 ihmistä hukkui viime viikolla Välimereen Italian rannikolla, kun pakolaisia kuljettanut alus upposi. Kuolleiden joukossa oli lapsia ja vastasyntynyt vauva, kertoi brittilehti Guardian sunnuntaina.

Aluksella oli kaikkiaan 140–150 ihmistä. Pakolaisia kuljettanut alus upposi muutama sata metriä rannikosta, kun se osui kiviin ja katkesi kahtia.

Italialaisen Ansa-uutistoimiston mukaan viranomaiset ovat pidättäneet yhden ihmisen, jota epäillään ihmissalakuljettajaksi. Alus oli lähtenyt Turkista määränpäänään Italia.

Italiaan saapui viime vuonna veneillä yli 100 000 pakolaista. Lokakuussa virkaan astunut oikeistohallitus otti yhdeksi päätavoitteekseen Välimerellä tapahtuvan etsintä- ja meripelastustyön, kertoo Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestö.

Järjestön tammikuussa julkaiseman tiedotteen mukaan pääministeri Giorgia Melonin hallituksen laki vähensi pelastuslaivojen läsnäoloa merellä. Lain mukaan pelastusaluksen on palattava satamaan jokaisen pelastustoimen jälkeen.

”Yleensä alukset suorittavat useita pelastuksia useamman päivän aikana, ja vievät vasta sitten pelastetut maihin. Italiassa käyminen jokaisen pelastustoimen jälkeen viivästyttää uusia pelastuksia ja aiheuttaa lisää kuolemia”, tiedotteessa kirjoitetaan.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Italian hallitus yrittää vaikeuttaa järjestöjen toimintaa merellä. Järjestöjä ja niiden työntekijöitä on kriminalisoitu ja häiritty jo vuosia. Suurin huoli on tietysti niistä ihmisistä, jotka jäävät merelle ilman apua, sanoo Kaisa Väkiparta järjestön Suomen osaston viestintäpäällikkö tiedotteessa.

Puhe on halpaa

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi, että unionin on nopeutettava toimia ratkaisun löytämiseksi. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun unionin johdosta viestitään samalla tavalla.

Vuonna 2015 maailmaa järkytti 2-vuotiaan Alan Kurdin hukkuminen Välimereen. Kuvat pikkupojan ruumiista rantahiekalla levisivät laajalle, mutta suuria muutoksia pakolaistilanteeseen ei ole saatu.

EU on solminut sopimuksia esimerkiksi Libyan kanssa. Niiden tavoitteena on estää pakolaisten saapuminen Eurooppaan. Epävakaassa Libyassa turvaa hakevien ihmisten on raportoitu joutuneen karkeiden ihmisoikeusloukkausten kohteeksi.

Samoin EU on tehnyt sopimuksen Turkin kanssa. EU maksaa Turkille siitä, että se estää pakolaisten saapumisen unionin alueelle. Turkki on käyttänyt sopimusta hyväkseen ja kiristänyt sen avulla EU:ta.

Välimereen on hukkunut ainakin 20 000 ihmistä yhdeksän vuoden aikana.

Vanha asia

KU kertoi Välimeren tilanteesta neljä vuotta sitten. Tuolloin keskiössä oli juuri niin kutsuttu keskinen reitti, joka kulkee Libyasta Italiaan.

– Kun kolmetoista ihmistä yrittää ylittää Välimeren, yksi heistä kuolee. Mitä vaikeammaksi se on tehty, sitä suurempi on riski, totesi Väkiparta vuonna 2019.

