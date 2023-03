Tuttu taksinkuljettaja on tyytyväinen, kun Dar es Salaamin lentokentälle johtavalla tiellä ei ole tällä kertaa ollenkaan ruuhkaa – kiitos uusien ylikulkusiltojen, joiden ansiosta pahimmista liikenteen pullonkauloista on päästy tällä ulosmenoväylällä pitkälti eroon.

Taksikuski kutsuu ensimmäistä siltaa presidentti Magufulin sillaksi ja toista Mama Samian sillaksi.

John Magufuli oli Tansanian edellinen presidentti, joka halusi kehittää maata rakennuttamalla teitä, siltoja, bussiterminaaleja ja satamia. Siinä sivussa hän kielsi kaikki kriittiset mediat ja vangitutti oppositiojohtajat, jollei heitä hakattu sairaalakuntoon tai yritetty murhata.

Mama Samia on puolestaan maan nykyisen presidentin Samia Suluhun kutsumanimi kansan suussa. Samia Suluhusta tuli Tansanian ensimmäinen naispuolinen presidentti kaksi vuotta sitten, kun hänen edeltäjänsä kuoli koronaan. Sitä ennen hän toimi diktaattori Magufulin uskollisena varapresidenttinä viiden vuoden ajan ilman juuri minkäänlaista todellista päätösvaltaa.

Tänä päivänä Mama Samia on supersuosittu tansanialaisten keskuudessa. Hän on uskollisesti jatkanut teiden ja siltojen rakentamista ja muita infrastruktuurihankkeita, mutta sen lisäksi hän on panostanut myös sosiaaliseen kehitykseen, pyrkinyt rakentamaan sovintoa maan kaikkien poliittisten puolueiden kanssa ja yrittänyt parantaa Tansaniasta saatua kuvaa ulkomailla.

Lentokentälle johtava tie oli edellisellä viikolla täysin tukossa, kun oppositiojohtaja Tundu Lissu palasi kotimaahan ensimmäisen kerran yli kahteen vuoteen.

Tuhannet ihmiset kerääntyivät tien varteen vastaanottamaan oppositiojohtajaa. Toiset ajoivat moottoripyörillä ja pikkubusseilla tervetuliaissaattueessa toitottaen äänitorvea ja heiluttaen Chadema-puolueen sinipunavalkoisia lippuja.

Samia Suluhu antoi tammikuussa puolueille jälleen luvan järjestää joukkokokouksia kumoten näin presidentti Magufulin määräyksen, jolla poliittisten puolueiden kokoontumiset kiellettiin vuonna 2016.

Magufulin mielestä tansanialaisten tuli keskittyä työntekoon eikä käyttää aikaansa turhanpäiväiseen politikointiin.

Ensimmäiset moneen vuoteen pidetyt opposition joukkokokoukset sujuivat rauhallisesti. Opposition poliitikot kiittivät presidentti Samia Suluhua tämän sovinnon elkeistä ja ilmoittivat, että heidän tavoitteenaan olisi laatia maalle uusi perustuslaki ja muodostaa seuraava hallitus vuonna 2025.

Ihmisoikeusjuristi Tundu Lissu oli Chadema-puolueen presidenttiehdokas Tansanian edellisissä vaaleissa. Hänen kotiinpaluutaan edelsivät kuukausia kestäneet salaiset neuvottelut hallituksen ja opposition edustajien välillä.

Lissu joutui murhayrityksen kohteeksi vuonna 2017 ja pakeni maasta ensin Keniaan ja sieltä Brysseliin. Syksyllä 2020 pidettyjen vaalien jälkeen hän joutui lähtemään maasta toisen kerran, kun kaikki muut oppositiojohtajat vangittiin tekaistuilla syytteillä terrorismista.

Tansanian vuoden 2020 vaalit olivat demokraattisten vaalien irvikuva. Presidentti Magufuli sai etukäteen sovitun tuloksen mukaisesti 85 prosenttia äänistä ja hallitseva Vallankumouksen puolue CCM 97 prosenttia kansanedustajan paikoista.

Samia Suluhulla on ollut kova työ purkaa Magufulin valtakauden ylilyöntejä ja mielivaltaisuuksia suututtamatta samalla liikaa valtapuolueen konservatiiveja.

Ensimmäinen vuosi meni lähinnä koronan taltuttamisessa ja talouden kohentamisessa. Suluhu otti tv-kameroiden edessä koronarokotteen ja määräsi maahan kunnolliset turvatoimet. Magufuli oli kiistänyt koronan olemassaolon ja pitänyt sitä länsimaiden salajuonena.

Vuoden 2021 lopussa Suluhu antoi maan tuhansille teiniäideille mahdollisuuden palata takaisin kouluun. Magufuli oli aiemmin kieltänyt raskaaksi tulleiden tyttöjen koulunkäynnin rangaistuksena heidän moraalittomuudestaan.

Vuosi sitten Suluhu palautti toimiluvan Magufulin valtakauden aikana kielletyille sanomalehdille. Hän esiintyi myös omana itsenään elokuvassa, jossa hän vei kuuluisan yhdysvaltalaisen matkailutoimittajan safarille Serengetin kansallispuistoon ja kalastamaan kotivesilleen Sansibariin.

Turistit ovat vähitellen löytämässä takaisin Tansaniaan, ja ulkomaiset investoinnit ovat lisääntyneet Magufulin kauden pohjalukemista.

Viime vuoden puolella Suluhu julkisti myös poliittisia uudistuksia koskevan selvityksen, jossa esitettiin poliittisten puolueiden kokoontumisten sallimista ja hallituksesta riippumattoman uuden vaalikomission perustamista.

Suluhun valtakaudella minimipalkkoja on nostettu ja budjettivaroja on lisätty maatalouden edistämiseen, koulujen ja terveyspalvelujen parantamiseen ja työpaikkojen luomiseen nuorille.

Tansanialaisten luottamus yhteiskuntaan on parantunut.

Presidentti on pelannut korttinsa oikein, sillä tansanialaisten luottamus yhteiskuntaan on parantunut. Politiikantutkijat ja järjestöihmiset puhuvat innoissaan tulossa olevista poliittisista uudistuksista, joista parhaillaan neuvotellaan hallituksen ja opposition kesken.

Monet kertovat myös maksavansa nyt mielellään veroja, sillä ensimmäistä kertaa voi nähdä rahojen menevän oikeisiin tarkoituksiin.

Vaikka presidentti Suluhu on suosittu, monien usko hallitsevaan CCM-puolueeseen on mennyttä. CCM on hallinnut Tansaniaa 1970-luvulta asti ja sitäkin ennen toisella nimellä. Realistit kuitenkin muistuttavat, että pysyvät muutokset ovat hitaita ja puolueella on edelleen keinot pysyä vallassa yli seuraavien vaalien.