Kokoomuksen kannatuksen lasku jatkuu myös tänään julkaistussa Helsingin Sanomien mielipidetiedustelussa, mutta se on silti pitänyt kärkipaikkansa 1,5 prosenttiyksikön erolla kolmen suuren taistelussa. Samaan aikaan SDP:n kannatus pysyi paikallaan ja perussuomalaisten laski hieman.

Kokoomuksen kannatus on päivää ennen ennakkoäänestyksen alkua 20,8 prosenttia, ja SDP.n ja perussuomalaisten kummankin 19,3 prosenttia.

Toinen tasainen taistelupari ovat vasemmistoliitto ja vihreät 8,2 ja 8,3 prosentin kannatuksilla.

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet keskustan ja vihreiden kannatuksissa. Keskusta pääsi 10 prosentin yli lisäämällä kannatustaan 1,1 prosenttiyksikköä. Vihreiden kannatus aleni saman verran.

Vasemmistoliiton kannatus nousi 0,2 prosenttiyksikköä HS:n edellisestä mittauksesta.

Tutkimuksen teki Kantar Public. HS:n uutisen mukaan sen tausta-aineistoissa näkyy, että etenkin keskustan mutta myös SDP:n ja perussuomalaisten epävarmoista kannattajista moni on viime kuukausina niin sanotusti aktivoitunut. Vihreitä kuntavaaleissa äänestäneistä moni on yhä katsomossa. Vihreät on myös menettänyt kannatustaan sekä demareille että vasemmistoliitolle.

Nyt julkaistu gallup oli ensimmäinen valtakunnallinen lähes kolmeen viikkoon. Se poikkeaa kärjen osalta viime viikkoina julkaistuista aluegallupeista, joissa perussuomalaiset on selkeä ykkönen ja perussuomalaiset tasoissa SDP:n kanssa.