Eduskuntavaalit alkavat ylihuomenna keskiviikkona ennakkoäänestyksellä. Tästä illasta eteenpäin puoluejohtajat kohtaavat toisiaan melkein joka arkipäivä eri tiedotusvälineiden järjestämissä tenteissä ja keskusteluissa. Kahden viikon loppukiri kohti varsinaista vaalipäivää alkaa tänään kello 21 Ylen suuressa vaalikeskustelussa TV1:ssä.

Vaalien asetelma on pysynyt ennallaan jo viikkoja. Kaikki haastavat kokoomusta, joka oli edelleen suurin puolue viimeisimmässä valtakunnallisessa mielipidemittauksessa. Viimeksi eilen sunnuntaina SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin käytti puoluevaltuustopuheensa pääosan kokoomuksen haukkumiseen, ja kokoomuksesta vastattiin heti samalla mitalla.

Uusin valtakunnallinen gallup julkistettiin 2. maaliskuuta. Siitä tulee torstaina kuluneeksi kolme viikkoa. Se on tässä äärimmäisen tasaisessa tilanteessa pitkä aika.

Paremman kuvan tämänhetkisestä tilanteesta antavat alueelliset mittaukset, joita julkistettiin lisää viikonloppuna. Hätkähdyttävin tuli Satakunnasta, jossa perussuomalaisten kannatus on noussut yli 30 prosenttiin. Uusin on Helsingin Uutisten eilinen gallup, jossa nousussa ovat vasemmistoliitto ja SDP, jyrkässä laskussa taas vihreät.

Alueellisissa mielipidemittauksissa kovimmassa nousussa on juuri perussuomalaiset, joka on saanut olla rauhassa kahden muun suuren puolueen mätkiessä toisiaan. Tosin Marin omisti osan eilisestä puheestaan osan myös perussuomalaisille.

– Yhdessä nämä puolueet muodostaisivat hallituksen, joka toteuttaisi kovimmat leikkaukset suomalaiseen hyvinvointivaltioon koko historiamme aikana, Marin sanoi tarkoittaen kokoomusta ja perussuomalaisia.

Perussuomalaisiin on aika kiinnittää huomio viimeistään nyt, sillä se on vaivihkaa valtakunnallisten gallupien puutteessa nousemassa Suomen suurimmaksi puolueeksi. Tältä näyttävät vaaliasiantuntija Jukka Mannisen laskelmat. Nykyisin viestintäyhtiö Ellun Kanoissa työskentelevä Manninen on pitänyt kirjaa ja tehnyt yhteenvetoja aluegallupeista siitä asti, kun niitä tämän vuoden alussa alettiin julkaista. Hän on myös julkaissut gallupien pohjalta paikkaennusteita.

Jos ennustetaan Vaasa ja Oulu (Lappi aika saletti), niin lopputulos vaalipiirikohtaisten perusteella... 1) PS 46 (+7)

2= Kok 41 (+3)

2= Sdp 41 (+1)

4) Kesk 23 (-8)

5) Vas.liitto 18 (+2)

6) Vihreät 16 (-4)

7) Rko 10 (0) (ml. Ahvenanmaa)

8) Kd 4 (-1)

9) LiikeNyt 1 (-) — Jukka Manninen (@Jukka_Manninen) March 19, 2023

Alueellisia mittauksia ei ole vielä tehty Vaasan, Oulun eikä Lapin vaalipiireissä. Jo tehtyjen perusteella Manninen laskee, että perussuomalaiset saisi 46 edustajaa, missä olisi 7 lisäpaikkaa. Kokoomus ja SDP päätyisivät tasatulokseen 41 edustajalla.

Vasemmistoliitto on kiinni kahden edustajan vaalivoitossa eli 18 edustajanpaikassa. Sillä puolue nousisi ohi vihreiden, joille ennakoidaan isohkoa tappiota siinä missä keskustalle kunnon rysäystä alaspäin.

Lisäpaikkoja vasemmistoliitolle on ennakoitu Helsingissä ja Pirkanmaalla.

Eduskuntavaalit käydään vaalipiireissä. Monessa taistelu viimeisistä paikoista on todella tiukkaa ja keikahduksia suuntaan tai toiseen voi tulla, ja tuleekin. Onnistuminen vaalikeskusteluissa ja -työssä ratkaisee.