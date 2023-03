Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ei usko puolueen menettävän kannatusta SDP:lle niin sanotun taktisen äänestämisen takia. Puolueita erottaa suhtautuminen ilmasto- ja ympäristökysymyksiin, hän sanoi tiistaina Ilta-Sanomien vaaligrillissä. SDP kyllä puhuu, mutta ei tee yhtä paljon, hän arvioi.

Lähetyksen teemana oli katsoa, erottaako mikään vasemmistoliittoa ja vihreitä toisistaan. Toisena vieraana oli vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo. Ympäristö- ja ilmastokysymyksessä demarit ovat usein valinneet keskustan puolen, hän säesti.

Li Anderssonin mielestä taktisesti saa äänestää, jos kaksi asiaa täyttyy.

– Ensimmäinen on se, että äänestäjä tuntee oman vaalipiirinsä paikkatilannetta. Tietää, miten viimeiset mandaatit omassa vaalipiirissään todennäköisesti siirtyvät eri puolueiden välillä. Toinen ehto on, että äänestäjällä on kristallipallo, josta näkee miten juuri näissä vaaleissa viimeiset mandaatit tulevat menemään.

– Kenelläkään ei voi olla tällaista ja se osoittaa taktisen äänestämisen ongelmaa. Se on aikalailla tuurista kiinni, yksittäisistä tai kymmenistä äänistä kiinni, miten viimeiset paikat määräytyvät.

Anderssonin mukaan useissa vaalipiireissä on tilanne, jossa sen lisäpaikka tai paikan säilyminen on pois oikeistopuolueilta.

– Niissä vaalipiireissä kannattaisi taktikoida äänestämällä vassareita, koska paikka voi olla pois kokoomukselta tai persuilta.

Ohisalo kertoi esimerkin Pirkanmaalta, jossa Oras Tynkkynen jäi niukasti rannalle, koska moni kertoi jälkeenpäin äänestäneensä taktisesti demareita. SDP ei kuitenkaan saanut yhtään lisäpaikkaa sen ansiosta. Sen sijaan viimeinen paikka meni perussuomalaisille.

Lapissa yli 7 000 ääntä saanut vihreiden Riikka Karppinen jäi yhdeksän äänen päähän eduskuntapaikasta. Viimeisen paikan sai keskustan Markus Lohi, joka on vastustanut saamelaiskäräjälakia ja monta muuta vihreille tärkeää asiaa.

– Taktinen äänestäminen voi hyvin todennäköisesti mennä perseelleen ja siksi kannustan kaikkia äänestämään niitä puolueita, joita oikeasti kannattaa, Andersson summasi.