Toimitusministeristön opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ei säästele sanojaan, kun hän kommentoi valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelän Ylelle antamaa haastattelua. Siinä Niemelä esittää ammatillisesta koulutuksesta leikkaamista. Niemelän leikkuri osuisi ammattikoulujen yleissivistävään opetukseen, josta hän tekisi vapaaehtoista.

– Ne osoittavat surullisella tavalla, kuinka vähäisesti valtiovarainministeriössä tunnetaan suomalaista koulutusjärjestelmää ylipäätään. Näitä hänen kommenttejaan on jopa vähän kiusallista lukea, Andersson paaluttaa KU:lle.

Niemelän ajatuksena on, että tekemällä yleissivistävästä opetuksesta vapaaehtoista, nopeutuisi opiskelijoiden valmistuminen ammattikouluista.

– Ensinnäkin ammatillinen koulutus vuoden 2018 reformin jälkeen on osaamisperustaista. Se tarkoittaa sitä, että tutkintoja voi suorittaa alle kolmessa vuodessa – vaikka puolessatoista vuodessa, jos on ihminen, jolla on aikaisempaa osaamista. Eli pystyy etenemään näyttöjen perusteella nopeammin.

– Kolme vuotta opetus kestää niiden kohdalla, joilla ei ole aikaisempaa osaamista. Se aika tarvitaan sekä ammattitaidon että näiden muiden taitojen kartuttamiseen, Andersson sanoo.

Andersson pitää myös kivikautisena ajatusta, että ammatillisella puolella opiskelevat eivät tarvitsisi yleissivistäviä opintoja. Kielitaitoa tarvitaan myös teollisuudessa.

– Jokainen ihminen, joka haluaa olla yhteiskunnan aktiivinen jäsen, tarvitsee yhteiskuntaoppia. Tietoa siitä, miten yhteiskunta toimii. Nämä ovat sitä osaamista, joka Mika Niemelän mielestä pitäisi tehdä vapaaehtoisiksi ammatillisessa koulutuksessa.

– Näin ollen rajataan merkittävä osa nuorista osaamisen ulkopuolella. Ajatellaan, että siellä koulutetaan vain duunareita, joiden tehtävä ei ole tehdä mitään muuta kuin mennä töihin kääntämään mutteria. Aivan käsittämätöntä.

Lopuksi Andersson hämmästelee vielä yleisemmin valtiovarainministeriön hinkua leikata ammatillisesta koulutuksesta.

– Neljän vuoden aikana olemme tehneet todella paljon töitä, että tilanne saataisiin rauhoitettua ja vakiinnutettua Sipilän hallituskauden jälkeen. Nämä leikkausesitykset iskevät juuri siihen koulutusmuotoon, jolla on kaikista suurin vaikutus aluepolitiikkaan.

– Sillä on kaikista suurin merkitys eri alueiden elinkeinoelämän toimijoille, paikallisille yrittäjille koko tässä isossa maassa. Keskellä työvoimapulaa tästä VM haluaa leikata satoja miljoonaa. Kerta kaikkiaan käsittämätön esitys, Andersson päättää.