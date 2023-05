Ylen ympärillä on riittänyt pintakuohua hallitusneuvotteluiden ensimmäisinä päivinä. Poliitikon näyttönsä sosiaalisessa mediassa antanut perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen on julistanut, että neuvotteluissa esillä on myös Ylen ohjelmisto.

Tynkkynen sai jälleen hetkensä julkisuudessa, kun hallitusneuvotteluja vetävä Petteri Orpo joutui kommentoimaan Tynkkysen töräytyksiä. Orpon viesti oli, että tuleva hallitus ”ei todellakaan tule puuttumaan sisältöihin”.

Tämä ei tietenkään riittänyt Tynkkyselle, joka jatkoi sanasotaa julkisuudessa. Perjantaiaamuna Orpo lausui sitten Säätytalon portailla, että Ylekin saattaa joutua osallistumaan tuleviin talkoisiin. Käytännössä Orpo siis jo vihjasi, että Ylen rahoitusta ollaan leikkaamassa. Se on asia, jota perussuomalaiset ovat vaatineet pitkään. Viime vaalikauden vaihtoehtobudjetissaan myös kokoomus esitti yli 120 miljoonan euron leikkausta Ylen rahoitukseen.

Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila onkin aktivoitunut Twitterissä puolustamaan Yleä. Ylä-Anttila kirjoitti Twitterissä, että viime vuonna Ylen budjetti oli 506 miljoonaa kymmenen prosentin arvonlisäveron jälkeen. On siis selvää, että yli 100 miljoonan leikkaus tarkoittaisi massiivisia muutoksia yhtiön toimintaan.

Näkyvin kritiikki

Yksi mielenkiintoisista asioista on se, mikä Yle-kritiikissä on yksi näkyvimmistä sosiaalisessa mediassa. Kyse on neljän jakson ”Pillupäiväkirjat”-dokumentista vuodelta 2019. Provosoivasti otsikoitu dokumenttisarja on kuulunut myös Tynkkysen puheissa.

Yleltä voi leikata, koska se tuottaa tuollaisia ohjelmia, kuuluu viesti. Ylä-Anttila vastasi siihen Twitterissä, että Ylen osuus ohjelmasta oli 2 000 euroa.

Pieni fakta tästäkin. Pilupäiväkirjat ovat ohjelmistoa jota Yle osarahoittaa ja esittää suomalaista elokuva-ja dokumenttituotantoa. Sen kokonaisbudjetti oli 8000 josta Ylen osuus oli 2500 ja loppu Suomen elokuvasäätiön. SES:n päätös löytyy julkisista asiakirjoista. — Merja Ylä-Anttila (@merjaya) May 5, 2023

Ylen toimitusjohtajan toimintaa voi pitää arvostettavana, kun hän vastailee mitä ihmeellisimpiin viesteihin faktoilla. Se on sitten toinen kysymys, onko siitä mitään hyötyä.

Perussuomalaiset ammentavat samasta lähteestä kuin esimerkiksi Britanniassa EU-eroa ajaneet tahot. Sen lähteen vesi on niin sameaa, että totuudella ei ole väliä. Vain sillä, miltä se tuntuu.

On myös hyvä huomata, ketkä hallitusneuvotteluihin osallistuvista puolueista ja kansanedustajista meuhkaavat äänekkäästi. Vanha totuus on, että valta on siellä, missä on hiljaista.