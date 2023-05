Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa naiset vastaavat usein ruuan varastoinnista, jalostuksesta ja markkinoinnista samaan aikaan, kun he hoitavat kodin ja jälkeläiset. Siitä huolimatta heiltä puuttuvat usein ruoan tuottamiseen vaadittavat resurssit.

Järjestöillä vahva rooli naisten tukemisessa



Vuonna 2019 YK:n politiikkasuosituksessa naisille edellytettiin tasa-arvoista pääsyä maatalouden tuotantoresursseihin. Vuonna 2022 Maailman pankin Tansanian talouspäivityksessä arvioitiin, että sukupuolten välisen eron kurominen umpeen voisi nostaa 80 000 tansanialaista köyhyydestä ja nostaa bruttokansantuotetta 0,86 prosentilla.

Naisiin investoiminen olisi taloudellisesti järkevää, mutta käytännön politiikassa sukupuolisidonnaiset ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset jäävät huomiotta. Sen sijaan järjestöt ovat alkaneet murtaa naisten elämää perinteisesti rajoittaneita esteitä.

Naisten hoitamilla maatiloilla tuottavuus on tutkitusti heikompi kuin saman alueen miesviljelijöiden tiloilla. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että naiset olisivat vähemmän tehokkaita viljelijöitä.

Afrikan laajin alueellinen tutkimusorganisaatio The West and Central Africa Council for Agricultural Research and Development CORAF ylläpitää tietokantaa edullisista ja työvoimaa säästävistä sukupuolisensitiivisistä teknologioista.

CORAF:in hankkeissa naisille on opetettu siementuotantoa, jakelua, varastointia ja istutustekniikoita. Niiden suunnittelussa on otettu huomioon naisten toiveet ja tarpeet, kuten kuivuudenkestävyys ja satojen nopea kypsyminen.

Naisten mukaan ottaminen agribisnekseen välttämätöntä



Nopeasti kehittyvä elintarviketuotantoon liittyvä teknologia ja innovaatiot eivät sinällään lisää naisten tilojen tuottavuutta. Teknologian saavutettavuutta tärkeämpää heille on tuki omaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.

Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön (the Economic Community of West African States, ECOWAS käynnistämä Länsi-Afrikan maatalouden tuottavuusohjelma (The West Africa Agriculture Productivity Program, WAAPP), joka saa tukea Maailmanpankilta ja tekee yhteistyötä CORAF:in kanssa, on suunnattu erityisesti naisviljelijöille ja -tutkijoille.

Vuodesta 2008 lähtien kolme kymmenestä WAAPP-ohjelman tutkijakoulutetusta on nainen.

Vuonna 2019 afrikkalaisten naismaatalousyrittäjien verkosto aloitti toimintansa naisjohtajuuden lisäämiseksi maatalousbisneksessä, 2020 the International Finance Corporation (IFC)käynnisti Women in Agribusiness Investment -verkoston toiminnan kuromaan sukupuolten välistä taloudellista kuilua. Vuonna 2021 perustettu the African Women in Seed -verkosto tukee naisten siemenyrittämistä.

Naisten mukaan saaminen ruokajärjestelmään ei ole vain sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon lisäämistä. Saharan eteläpuoleisella Afrikalla ei ole varaa jättää naisia kehityksen ulkopuolelle. Lähes kolmasosa alueen väestöstä on aliravittua samaan aikaan, kun väestön ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.

