Säätytalolla käytävissä hallitusneuvotteluissa perussuomalaiset on puheenjohtaja Riikka Purran johdolla hyökännyt Suomen hiilineutraaliustavoitetta vastaan. Suomi on linjannut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Purran mukaan tavoite on äärimmäisen typerä.

Hallitusneuvotteluita vetävä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, että tavoitteesta pidetään kiinni.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, toimitusministeristön opetusministeri Li Andersson kommentoi Säätytalon ilmastovääntöä Twitterissä. Anderssonin mukaan näyttää selvältä, että tuleva hallitus pitää ilmastotavoitteesta kiinni.

– Suurempi huolenaihe sen sijaan on, sitoutuuko tuleva hallitus tekemään tavoitteen edellyttämät toimet. Hyvä tavoite ei auta, jos teot eivät riittäviä, hän tiivistää.

Yle kertoi keskiviikkona, että Etelä-Eurooppaa uhkaa toinen perättäinen ennätyskuiva kesä. Monilla alueille vesipulasta kärsitään jo nyt, kun pohjavesien määrä on laskenut hälyttävän matalalle tasolle.

Ilmastotutkijoiden mukaan viime kesä oli lämpimin 500 vuoteen, Ylen jutussa kerrotaan.

– Maanviljelijät kärsivät suoraan ilmastonmuutoksen aiheuttamasta kuivuudesta ja kuumuudesta. Ilmastopolitiikan kunnianhimossa on kyse ruokahuollosta, maanviljelijöiden toimeentulosta ja koko maatalouden tulevaisuudesta, Andersson kommentoi ilmastopolitiikan merkitystä Twitterissä.

