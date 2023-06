Eduskunta äänesti tänään keskiviikkona elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps) luottamuksesta. Oppositio esitti Junnilalle epäluottamusta johtuen tämän kytköksistä äärioikeistoon. Junnila sai äänestyksessä eduskunnan luottamuksen äänin 95–86. Tyhjää äänesti kolme kansanedustajaa, ja oppositiopuolueista 11 kansanedustajaa ei ollut paikalla.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo arvioi KU:lle, että äänestyksessä tuli ilmi se, että hyvin laajasti eduskunnassa sen enempää hallitus- kuin oppositiopuolueissakaan ei ole luottamusta ministeri Junnilaan.

– Junnilan valinta ministeriksi koetaan haitalliseksi Suomen maakuvalle ja koko hallituksen toimintakyvylle. Kaikki eduskunnassa tietävät, että yhteistyö perussuomalaisten ja äärioikeiston välillä on ollut syvää, Saramo sanoo.

”Hallitus on juuri aloittanut, ja meno on heti tämmöistä.”

Junnilan salkkuun kuuluu muun muassa ulkomaisten investointien houkutteleminen Suomeen.

– Edellisen hallituksen tekemä vihreän siirtymä on tuomassa Suomeen aivan ennätyksellisen määrän rahaa ja työpaikkoja. Aika vaikea on nyt ministeri Junnilan lähteä esimerkiksi Saksaan neuvottelemaan investoinneista, Saramo arvioi.

Aitoa luottamusta ei ole

Jussi Saramo kertoo, että vasemmistoliiton eduskuntaryhmälle oli täysin selvää, että Junnilan tavoin toiminutta ihmistä on mahdotonta hyväksyä ministeriksi. Hän kuitenkin huomauttaa, että Junnilalle ei löytynyt luottamusta myöskään kaikista hallituspuolueista. Hallituspuolue RKP:n eduskuntaryhmästä yksikään kansanedustaja ei äänestänyt Junnilan luottamuksen puolesta.

– Onhan se nyt täysin poikkeuksellista, että yhdessä hallituspuolueessa oli muutama tyhjä ja loput äänestivät ministerin luottamusta vastaan. Jopa pääministeripuolueessa oli muutama kansanedustaja, jotka istuivat paikallaan eivätkä painaneet nappia, Jussi Saramo kertoo.

Saramon mielestä hallituksen toimintakyvystä kertoo paljon, että jo ensimmäisillä viikoilla hallituspuolueet äänestävät toisiaan vastaan.

– Hallitus on juuri aloittanut, ja meno on heti tämmöistä. Se kertoo siitä, että aitoa luottamusta ei ole, vaan on vain tällainen pakotettu hallituspuolueiden juuri ja juuri saatu niukka enemmistö, Saramo pohtii.

Hallituksella on uudessa eduskunnassa niukka 108 paikan enemmistö, joka nyt rakoili jo ensimmäistä kertaa.

Jussi Saramon mielestä tämänpäiväinen äänestys kertoo paljon hallituksen toimintakyvystä.

– Se kertoo sen, että toimintakykyä ei hallituksella oikeastaan ole. On vain joukko puolueita, jotka ovat saaneet jotain unelmiaan läpi hallitusohjelmaan ja sen perusteella ovat valmiina toimimaan haitallisesti koko Suomen kannalta, Saramo sanoo.

– Perussuomalaiset ovat saaneet kirjauksia, jotka tekevät maahanmuuttajien elämästä ikävää, ja se on tietysti heidän ykköstavoitteensa. Kokoomus taas on saanut ohjelmaan verohelpotuksia rikkaille ja pidettyä rikkaiden porsaanreiät verotuksessa. Työväkeä lyödään kyykkyyn. Tämä on tylyä edunvalvontapolitiikkaa, Saramo toteaa.