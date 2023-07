Kuluvalla viikolla Helsingissä järjestetään peräti kaksi hallituksenvastaista mielenosoitusta. Keskiviikkona 19. heinäkuuta järjestetään kello 17 Nollatoleranssi – rasistit ulos hallituksesta! -mielenosoitus. Mielenosoittajien tarkoituksena on marssia Säätytalolta Eduskuntatalolle.

”Tule mukaan vaatimaan, että Petteri Orpo seisoo sanojensa takana ja erottaa Riikka Purran valtiovarainministerin tehtävästä”, mielenosoituksen @ei-luottamusta-tilillä sanotaan Instagramissa. Tilillä on toista tuhatta seuraajaa.

”Olemme pulassa jo valmiiksi”

Lauantaina 22. heinäkuuta Eduskuntatalon rappusille kokoontuu kello 15 eteenpäin puolestaan makaava mielenosoitus.

”Köyhiltä ja kipeiltä leikkaaminen on arvovalinta. Osoitamme mieltä, sillä kaavaillun hallitusohjelman toteutuminen johtaisi valtavaan inhimilliseen kärsimykseen”, Makaava miekkari kertoo tiedotteessaan.

Sen @makuupaikka2023-tilillä on Instagramissa lähes 3000 seuraajaa. Mielenosoituksen järjestäjien kerrotaan olevan ”köyhiä ja kipeitä” yksityishenkilöitä, jotka ovat kyllästyneitä ihmisoikeuksien polkemiseen ja alasajoon. Yhdessä he muodostavat Makuupaikka2023-yhteisön.

Yhteisö vaatii, että hallitusohjelmasta poistetaan heikossa asemassa olevien ihmisten elinolosuhteiden ja toimeentuloa entisestään heikentävät kohdat, kuten minimitoimeentulon leikkaus. Sen sijaan vaaditaan sosiaali- ja terveyspalveluille lisää rahoitusta.

Lisäksi vaaditaan, että kaikkia päätöksiä tarkastellaan köyhien, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden näkökulmasta ja että köyhyyden ja huono-osaisuuden asiantuntijoiden tietämys huomioidaan päätöksenteossa.

”Me olemme pulassa jo valmiiksi. Pahemmasta emme selviä”, tiedotteessa todetaan.

”Jos toimeentulotuki loppuu, joudun asunnottomaksi”

Makaavasta miekkarista huomautetaan, että työttömyystilastoissa on tälläkin hetkellä työkyvyttömiä sairaita ja vammaisia henkilöitä, joihin leikkaukset osuisivat vielä aiempaa pahemmin.

– Olen elänyt pelkällä toimeentulotuella vuosia, kun kaikki muut tuet on evätty. Jos toimeentulotuki loppuu, joudun asunnottomaksi. Kokopäivätöihin minusta ei ole, ja tämä on todistettu psykiatrin, terapeutin, kuntoutusohjaajan, sosiaaliohjaajan, lääkärin, psykologin ja neuropsykiatrisen valmentajan toimesta. Kelan lääkäri on silti toista mieltä hylkäillessään toistuvasti hakemuksiani, kertoo mielenosoituksen järjestäjiin kuuluva 45-vuotias nainen.

Uusi hallitus on kohdannut poikkeuksellisen vahvaa vastustusta kansalaisyhteiskunnan taholta jo alkutaipaleellaan. Ensimmäinen Ei luottamusta! -mielenosoitus järjestettiin Helsingissä 28. kesäkuuta. Tampereella puolestaan järjestettiin 6. heinäkuuta Alas äärioikeistohallitus! -niminen mielenosoitus.