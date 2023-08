Oikeisto petti äänestäjänsä, tiivisti vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Lohjalla. Saramo huomautti, että ennen eduskuntavaaleja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi, ettei pienituloisilta leikata.

– Ja aivan kuten Timo Soini viimeksi, myös Purra söi sanansa pian äänestyspaikkojen suljettua ovensa, Saramo sanoi.

Saramo kritisoi voimakkaasti hallituksen viestiä, ettei sen leikkaustoimille ole vaihtoehtoja.

– Samaan aikaan he ovat aloittaneet kiireelliseksi leimatun lainvalmistelun sijoittajien verohelpotusten laajentamisesta.

Saramo esitteli puheessaan myös vasemmiston vaihtoehtoja julkisen talouden korjaamiseksi.

– Me esitämme työelämään hyviä käytäntöjä muista Pohjoismaista, rikkaimpien verotuksen korjaamista ja pääomatulojen verottamista muiden länsimaiden tavoin esimerkiksi arvonnousuverolla.

Puheessaan Saramo käsitteli myös hallituksen suunnittelemia työmarkkinauudistuksia, joilla halutaan puuttua muun muassa lakko-oikeuteen. Jos lakkojen määrää pidetään ongelmana, ei ratkaisu Saramon mielestä voi olla työntekijän käsien sitominen ja lakkoilevien työntekijöiden sakottaminen. Hän hakisi mallia Ruotsista, missä työntekijä on riitatilanteissa lähtökohtaisesti aina oikeassa, kunnes asiasta saadaan oikeuden päätös.

– Ratkaisu on antaa työntekijöille turvaa ja valtaa yrityksissä, Ruotsin tavoin. Ruotsin mallissa kynnys sanella on korkea ja kynnys neuvotella on matala. Suomessa mennään vahvemman, eli omistajan, ehdoilla, mikä ei pidemmän päälle ole yritystenkään etu, Saramo sanoo.

Suomen työllisyysaste on kääntynyt laskuun, kun talous on hidastumassa. Etenkin rakentaminen on vähentynyt, mikä tulee vaikuttamaan alan työllisyyteen. Samalla hallitus vaikeuttaa toimillaan lisää, Saramo varoittaa.

– Monia rakennustyöläisiä uhkaa työttömyys, kun hallitus on päättänyt ajaa voittoa tuottamatonta, pääosin kuntien omistamaa ara-tuotantoa alas, hän sanoo.

Saramon mukaan hallitus ajaa pienituloisia duunareita toimeentulotuelle asumistukea leikkaamalla. Samalla etenkin nuorten ja naisten pääsyä ansioturvan piiriin vaikeutetaan.

– Hallitus on valinnut tuhoisan tien. Hallituksen linjan vastustaminen on meidän velvollisuutemme paitsi omille äänestäjillemme, koko yhteiskunnalle. Me emme tule antamaan työrauhaa hyvinvointivaltion tuhoamiseen, Saramo sanoo.