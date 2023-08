Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen politiikka tulee johtamaan keskiluokkaisten ihmisten putoamiseen köyhyyteen, varoittaa vasemmistoliiton kansanedustaja, puolueen 1. varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo. Samalla hallituksen toimet syventävät köyhyyttä Suomessa.

– Me haluamme vähentää vähävaraisuutta koko yhteiskunnassa. Energiakriisistä ja inflaatiosta kärsivät sekä pienituloiset että keskiluokka – samaan aikaan kun omistava luokka nauttii. Tässä kontekstissa on erityisen julmaa, että hallituksen politiikan ydin on kurittaa pienituloisia ja palkita hyvätuloisia veronkevennyksillä, Honkasalo sanoi puheessaan vasemmistoliiton kesäkokouksessa Lohjalla.

Honkasalo syytti oikeistolaisten poliitikkojen vieraantuneen pienituloisten arjesta ja elämästä. Sen myötä massiivisia leikkauksia on helpompi viedä läpi.

– Ne eivät kosketa lainkaan.

Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääminen poliittisilla toimilla heijastuu lasten ja nuorten hyvinvointiin. Honkasalo sanoi olevansa kyllästynyt poliitikkoihin, jotka surkuttelevat vähävaraisten perheiden asemaa, mutta leikkaavat juuri heiltä päästessään valtaan.

– Emme tarvitse onttoa myötätuntoa, vaan katseen kohdistamista niiden hyväosaisten poliitikkojen toimintaan, jonka prioriteettina on rikkaimpien etuoikeuksien ajaminen hinnalla millä hyvänsä. Eikö heille riitä mikään? Honkasalo kysyy.

Hallituksella silmät kiinni

Honkasalo käsitteli puheensa lopussa myös ilmastokriisiä ja globaaleja terveysuhkia. Niiltäkin hallitus ummistaa hänen mukaansa silmänsä.

– On järkyttävää, ettei koronapandemia ole herättänyt hallitusta siihen, että pandemioiden syntymekanismi on nimenomaan turkistarhojen tehotuotanto-olosuhteissa. Turkistarhauksen lopettamisen puolesta puhuvat jo epäeettiset olosuhteet ja eläinten kärsimys. Ihmisten turvallisuudesta huolehtimisen pitäisi olla viimeinen niitti.

Honkasalo vaati hallitusta lopettamaan turkistarhauksen. Samalla hän perään kuulutti hallitusta suunnittelemaan nopeasti, miten tarhaajia tuetaan uudelleenkouluttautumisessa ja siirtymisessä kestävämpään elinkeinoon.