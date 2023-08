Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on valmis työtaistelutoimiin elintarvikealan työpaikoilla pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen heikennysesitysten torjumiseksi. Liitto toivoo, että työtaisteluun tarvittaessa voidaan mennä yhdessä muiden ammattiliittojen kanssa.

SEL toteaa perjantaina antamassaan tiedotteessa, että se ei hyväksy hallituksen suunnitelmia heikentää merkittävästi työntekijöiden oikeuksia ja työttömyysturvaa. SEL on valmis työtaistelutoimiin elintarvikealan työpaikoilla hallituksen heikennysesitysten torjumiseksi yhdessä muiden SAK:laisten ammattiliittojen kanssa.

– Orpon ja Purran hallitus hyökkää nyt ennennäkemättömän rajulla tavalla työntekijöiden työehtoja ja asemaa vastaan. Me olemme valmiita toimiin työntekijöiden puolustamiseksi, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo. Purralla Kuntonen viittaa valtiovarainministeri Riikka Purraan (ps.).

ILMOITUS ILMOITUS

”Me olemme valmiita toimiin työntekijöiden puolustamiseksi.”

Työelämä kovenee

Kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien alkukesästä muodostaman hallituksen ohjelmassa on sovittu pitkä lista lakimuutoksia, jotka toteutuessaan heikentävät työntekijöiden asemaa ja oikeuksia. Hallitus valmistelee parhaillaan nopealla aikataululla lakiesityksiä, joilla on tarkoitus ensin rajoittaa työntekijöiden lakko-oikeutta ja sen jälkeen viedä läpi työehtojen ja sosiaaliturvan heikennysesitykset.

– Jos Orpon hallituksen esitykset menevät läpi, suomalaisesta työelämästä tulee kiistatta kovempaa ja työntekijälle epävarmempaa, Kuntonen toteaa

– Määräaikaisia työsuhteita lisätään ja työntekijän irtisanomista helpotetaan. Palkkojen ja muiden työehtojen heikentämiseen annetaan mahdollisuus luottamusmiehen ohittavalla paikallisella sopimisella. Työntekijöiden ja työnantajien vuoropuhelua vähennetään siirtämällä iso osa yrityksistä yhteistoimintalain ulkopuolelle.

Leipomolaki säilytettävä

Kaikkien alojen työntekijöitä koskevien heikennysten lisäksi Orpon hallituksen ohjelmassa on sovittu myös leipomotyölain kumoamisesta maaliskuun alusta 2025 alkaen.

SEL vastustaa leipomotyölain kumoamista. Liitto korosti jo hallitusneuvotteluiden aikana neuvottelijoille antamassaan lausunnossa, että laki on tarpeellinen alan työntekijöiden ansiotason turvaamiseksi ja työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. SEL:n tavoitteena on, että leipomoalan työntekijöillä on jatkossakin tolkulliset työehdot.

SEL arvioi myös, että hallitusohjelman toimenpiteet tulevat paitsi heikentämään suomalaista työelämää, myös pahentamaan työvoimapulaa.

Torstaina ja perjantaina Hämeenlinnassa koolla ollut SEL:n liittohallitus käsitteli hallitusohjelmaa ja SEL:n toimia järjestöllisen valmiuden nostamiseksi.

Liitot samoilla linjoilla

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia sekä Akavan erityisalat vaativat perjantaina hallitusta perumaan hallitusohjelman sisältämät aikeet työntekijöiden aseman heikentämisestä.

Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio totesi, että hallituksen esityksellä Suomessa käytännössä otetaan käyttöön jatkuva 12 kuukauden koeaika, kun määräaikaisuus ei enää edellyttäisi perusteita. Riskinä on, että esimerkiksi määräaikainen työsuhde päätetään työntekijän tullessa raskaaksi, sanoo Karsio.

– Orpon hallituksen esittämä vientivetoinen työmarkkinamalli tulee tekemään mahdottomaksi mies- ja naisvaltaisten alojen palkkaerojen purkamisen, Talentia arvioi.

Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki huomautti, että nyt hallitusohjelma vyöryttää työntekijöiden eteen työnantajajärjestöjen tavoitteita vastaavan ideologisen listan työntekijän suojaa ja toimeentuloa heikentäviä uudistuksia.

– Työntekijän asemaa kiistatta heikentävä yleislinja saa hallituksen tasa-arvo- ja työhyvinvointikirjaukset näyttämään sanahelinältä, Akavan Erityisalat totesi.