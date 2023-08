Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Minja Koskela kritisoi kovin sanoin hallituksen leikkauksia, jotka liittyvät kotitalouksien mahdollisuuksiin suojautua fossiilisten polttoaineiden hintojen nousulta ja hillitä päästöjä.

– Hallitus on lakkauttamassa kokonaan energia-avustukset, joilla tuetaan tavallisia omakoti- ja paritaloissa asuvia ihmisiä siirtymään pois fossiilisista lämmitysmuodoista, Koskela ihmettelee.

– Lisäksi hallitus leikkaa kuntien kiinteistöjen öljylämmityksistä luopumiseen suunnattuja avustuksia sekä poistaa kokonaan tuen, jolla on toteutettu sähköautojen latauspisteitä asuinrakennuksissa. Kokonaisuus on myrkkyä ilmastolle ja suunta on aivan väärä.

Ilmasto kuumenee

Omakoti- ja paritaloasujille suunnattu energia-avustus on ollut suosittu. Vuosina 2020-2023 jopa noin 30 000 pientaloa sai tukea luopuakseen öljy- ja maakaasulämmityksistä.

– Hallitus kasvattaa yrityksille suunnattua energiatukea, mikä on hyvä asia, mutta on ristiriitaista, että samaan aikaan kotitaloudet pudotetaan kyydistä pois, Koskela toteaa.

– Kyse on ilmaston kuumenemisen ehkäisystä, mutta myös fossiilienergian aiheuttamasta hintakriisistä. Fossiilisista luopumisen tukeminen on juuri nyt erityisen tärkeää, kun monissa kodeissa sodan ja koronan aiheuttama energian hinnannousu on johtanut inhimilliseen ja taloudelliseen ahdinkoon.

Eriarvoisuus etenee

Koskela on aiemmin kritisoinut hallituksen asuntopolitiikkaa siitä, että se nostaa erityisesti kaikkein pienituloisempien asumiskustannuksia, mikä kasvattaa eriarvoisuutta ja kiihdyttää suurten kaupunkien työvoimapulaa.

Nyt hän on huolissaan siitä, että eriarvoisuuskehitys etenee, kun kotitalouksien ilmastokestävyyden tukemisesta leikataan rajusti. Samalla jätetään vanhoissa lämmitysmuodoissa jumissa olevat ihmiset pulaan.

– Kunnianhimoiset ilmastoteot edellyttävät, että tuetaan myös kotitalouksia, ei vain yrityksiä. Sen lisäksi, että hallitus kurittaa pienipalkkaisia ja työttömiä suomalaisia nostamalla asumisen hintaa, se sössii kotitalouksien vihreän siirtymän. Kelvoton track record, eikä kausi ole vielä edes kunnolla alkanut, Koskela sanoo.