Vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela on huolissaan valtionhallintoon kohdistuvista leikkauksista. Hallitusohjelmaan on kirjattu valtionhallinnon tuottavuusohjelma, jolla tavoitellaan 243 miljoonan euron säästöjä.

– On oikeiston perusmantra, että julkisessa hallinnossa on liikaa resursseja ja työ on tehotonta. Kyse on kuitenkin muun muassa lainsäädännön laadusta, mistä syystä lyhytnäköinen leikkaaminen tuottaa pahimmillaan demokratiavajetta, Koskela sanoo.

Hän jätti asiasta kirjallisen kysymyksen pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitukselle.

Ideologinen tavoite?

Koskela muistuttaa siitä, että hallinnon tuottavuusohjelmia on toteutettu 2000-luvun alusta lähtien. Valtiontalouden tarkastusvirasto huomioi jo vuonna 2011, että ohjelmilla ei ole ollut riittävää vaikutusta julkisen talouden menoihin. Lisäksi lainsäädännön arviointineuvosto on todennut vuonna 2022, että lakeja valmistellaan jatkuvasti kiireessä, jota aiheuttavat muun muassa vähentyneet henkilöresurssit.

– Tämän mittakaavan säästöjä ei saada aikaan digitalisaatiolla ja toimitilauudistuksilla. On myös täysin päätöntä ajatella, että henkilöstön vähentäminen toisi automaattisesti säästöjä, Koskela toteaa.

– Vaikuttaa siltä, että Orpon hallituksen tavoite on ideologinen. Julkisen sektorin supistaminen on itseisarvo sen sijaan, että haettaisiin aitoa kustannusvaikuttavuutta.

Lisää ostopalveluja

Koskelan mukaan henkilöstövajetta joudutaan korvaamaan lisäämällä palvelujen ostoja, jolloin säästöjen toteutuminen on kyseenalaista.

Hän tähdentää lisäksi sitä, että ostopalvelujen käyttö julkishallinnon alalla on ongelmallista myös demokratian näkökulmasta. Voittoa tavoittelevia yrityksiä eivät sido samat lakisääteiset velvoitteet kuin viranomaistahoja ja viranhaltijoita.

– Miten voidaan taata kansalaisten oikeusturva, demokratia ja hyvän hallinnon periaatteet, mikäli hallintoa ulkoistetaan voittoa tavoitteleville konsulttifirmoille? Koskela kysyy.