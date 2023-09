Keskusjärjestö STTK:n hallitus ei enää luota hallitusohjelmaan liittyvässä kolmikantaisessa työskentelyssä aitoon valmisteluun. Järjestö arvioi myös pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen talouspolitiikan lupausten sulavan.

– Kyse on puhtaasti siitä, että työ- ja sosiaaliturvaan liittyvässä kehittämisessä halutaan heikentää työehtoja ja työtaisteluoikeutta sekä työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevien ja työttömien turvaa, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arvioi.

– Kun ennen vaaleja painotettiin vahvaa valtiontaloutta ja velanoton hillitsemistä, ensimmäisessä budjettiriihessään hallitus on kuittaamassa kymmenen miljardia lisävelkaa ja keventää hyvätuloisten verotusta muun muassa myymällä valtion omaisuutta. Hallitusohjelma on jallitusohjelma, ja äänestäjiä on johdettu harhaan.

STTK:n arvion mukaan hallituksen tavoite näyttää olevan Suomen nykyisen työmarkkinajärjestelmän romuttaminen niin, että ammattiliitoilta menisi kyky neuvotella työehdoista.

– Hallitus sanoo haluavansa viedä suomalaisia työmarkkinoita Pohjoismaiden suuntaan, Palola toteaa.

– Tosiasiassa hallitusohjelman työelämäkirjauksilla ei ole mitään tekemistä niin sanotun pohjoismaisen mallin kanssa, vaan siihen on valikoitu suomalaisille työnantajille ja yrittäjille mieluisat tavoitteet eikä työntekijöille anneta mitään vastineeksi. Hallituksen pohjoismainen tarina on satua.

Järjestö ei hyväksy hallitusohjelman tavoitteita.

– Työtaisteluoikeuden rajoittaminen ei meille käy puhumattakaan siitä, että ihmisiä vedettäisiin henkilökohtaiseen vastuuseen lakkoilusta. Työnantajien murehtimat laittomat työtaistelut eivät Suomessa ole todellinen ongelma.

Kuullaanko aidosti?

Järjestö arvioi, että vientivetoista työmarkkinamallia koskeva hallitusohjelmakirjaus on epäonnistunut.

– Hallituksen kirjaama tavoite sitoa palkankorotusten enimmäistaso mahdollisessa sovittelussa vientialojen palkankorotuksiin on mahdoton. Muutos puuttuisi ammattiliittojen vapaaseen neuvotteluoikeuteen ja betonoisi naisten ja miesten välisen palkkaepätasa-arvon.

Työministeri Arto Satonen (kok.) ilmoitti elokuun lopulla, että hän kutsuu työmarkkinajärjestöt ja muita toimijoita yhteiseen seminaariin marraskuussa.

– On hyvä, että ministeri haluaa vahvistaa vuoropuhelua työmarkkinaosapuolien välillä, Palola sanoo.

– Tämä ei kuitenkaan ole luonut palkansaajapuolella odotuksia sen suhteen, että ay-liikettä aidosti kuultaisiin. Tämä todettiin myös palkansaajakeskusjärjestöjen ja niiden työvaliokuntaliittojen johdon tapaamisessa viikko sitten.