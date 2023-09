”Tiesitkö sinä, että samaan aikaan kun [valtiovarainministeri] Riikka Purra (ps) on esittämässä leikkauksia lastensuojeluun, nuorisotyöhön, vammaispalveluihin ja pienituloisten lapsiperheiden etuuksiin, on hän alentamassa omaa verotustaan noin 2000 eurolla?”

Näin kysyy vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson Facebook-päivityksessään.

ILMOITUS ILMOITUS

Kesällä aloittanut Petteri Orpon (kok) porvarihallitus on yrittänyt antaa ymmärtää, että rajut leikkaukset ovat välttämättömiä toimia talouden tasapainottamiseksi.

”Tämä ei pidä paikkaansa, koska samaan aikaan hallitus heikentää valtion taloutta jakamalla toisille uusia rahallisia etuja. Joka ikinen leikkauspäätös on arvovalinta: se on valinta vähentää rahaa jostain, vaikka olisi myös mahdollisuus tehdä toisin”, Andersson kirjoittaa.

Hallitus iskee kaikista haavoittuvimpiin nuoriin

Hallituksen leikkauslistalle on päätynyt esimerkiksi juuri säädetty vammaispalvelulaki. Sitä ollaan nyt lykkäämässä ja avaamassa uudestaan. Palveluita tullaan rajaamaan niin, että sillä säästetään 36 miljoonaa euroa. Hallitus on myös leikkaamassa lastensuojelusta, alentamalla lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa.

”Tämä iskee suoraan tämän yhteiskunnan kaikista haavoittuvimpiin nuoriin. Tämän lisäksi sosiaaliturvaleikkaukset iskevät suhteettoman kovaa erityisesti pienituloisiin lapsiperheisiin, kun asumistuen leikkausten lisäksi työttömyysturvan lapsikorotukset lakkautetaan kokonaan”, Andersson paaluttaa.

”Kaiken tämän lisäksi hallitus, joka sanoo haluavansa tasapainottaa julkistaloutta, on tekemässä uusia veropäätöksiä, jotka vähentävät valtion tuloja. Eniten verotus alenee ensi vuonna Riikka Purralla itsellään, ja muilla hänen tulotasostaan nauttivilla suurituloisilla: he saavat ensi vuonna noin 2 000 euroa lisää käteen. Tämän lisäksi hallitusohjelmassa on linjattu erikseen, että hallitus sitoutuu olemaan tekemättä muutoksia esimerkiksi pääomaverotukseen ja suurten yritysten verotukseen”.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan koko lasku valtiontalouden tasapainottamisesta ollaan lähettämässä yhteiskunnan jo valmiiksi kaikkein vaikeassa asemassa oleville.

”Se on vain vahvoista välittävän hallituksen tekemä valinta, brutaali sellainen”, Li Andersson toteaa.