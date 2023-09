Jos luonnon monimuotoisuus ja sen säilyttäminen kiinnostaa, IPBES:n tuottama podcast-sarja Nature Insight: Speed Dating with the Future kiinnostaa varmasti myös.

– Me elämme nyt aikakautta, jota on kutsuttu antroposeeniksi eli geologista kautta, jota luonnehtii ihmisen vaikutus planeettaamme. Me olemme koskettaneet Maata tavoilla, joiden vaikutukset näyttävät kestävän ikuisesti. Kaikki miljoonat eläin- ja kasvilajit, joiden kanssa jaamme Maan, tuntevat myös sen vaikutuksen. Vaikka emme sitä aina näe, olemme syvästi kytkeytyneet muihin lajeihin, ja meidän hyvinvointimme riippuu niistä. Luonnolla on monenlaisia arvoja ja meillä on suuri vastuu niiden säilyttämisessä, tiedetoimittaja Brit Garner sanoo.

Garner on podcastin toinen juontaja, toinen on IPBES:n tiedotuspäällikkö Rob Spaull. IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) on riippumaton valtioiden välinen yhteistyöelin, joka on omistautunut luonnon monimuotoisuuden varjelulle. Sen tärkein tehtävä on tuottaa tietoa päätöksenteon pohjaksi, ja järjestö julkaiseekin laajoja raportteja.

”Aina kun kuuntelet sarjaa, olet pikadeitillä luonnon ja tulevaisuuden kanssa.”

Yli tuhatsivuisilla raporteilla on kuitenkin rajallinen lukijakunta, joten IPBES käyttää päättäjien ja samalla kansalaistenkin tavoittamiseen myös vastaanottajalle vaivattomampia keinoja, kuten tätä podcast-sarjaa.

Spaull sanoo, että sarja tarjoaa kaikkien maailmankolkkien ihmisille ”tilaisuuden kurkistaa tieteen ja politiikan laatikkoon, ottaa tuntumaa monimutkaisiin kysymyksiin, jotka vaikuttavat arkielämään sekä arvioida, miten kunkin omat valinnat ja päätökset vaikuttavat luontoon”.

– Aina kun kuuntelet sarjaa, olet pikadeitillä luonnon ja tulevaisuuden kanssa. Pikadeitillä pitää lyhyessä ajassa kommunikoida asioita, joiden seurauksena elämä voi muuttua. Samoin tässä sarjassa esittelemme kuulijoille ihmisiä, joilla on ainutkertaisen arvokkaita näkemyksiä ihmiskunnan ja luonnon suhteesta, Spaull selittää sarjan nimeä.

