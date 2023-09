Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on huolissaan Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen kestävyydestä, kun kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti tänään tiistaina säästöihin tähtäävästä muutosohjelmasta.

Helsingin Vasemmiston mielestä kaupungin on harkittava oman rahan käyttöä tärkeiden sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden turvaamiseksi, mikäli muutosohjelman säästöpaine uhkaa heikentää palveluita. Ehdotus ei ole saanut vastakaikua muilta puolueilta.

Muutosohjelma on valtion edellyttämä toimi, joka Helsingin ja muiden hyvinvointialueiden on toteutettava. Konkreettisista säästökohteista tai toimenpiteistä ei ole päätetty vielä. Nyt tehty päätös koskee muutosohjelman prosessin käynnistämistä.

”Muutosohjelma ei saa muodostua palveluiden lakkautuslistaksi.”

– Helsinki on Suomen rikkain kunta. On täysin absurdi ajatus, että elintärkeitä palveluja lähdettäisiin heikentämään, vaikka kaupungilla on mahdollisuus käyttää myös omaa rahaa niiden turvaamiseen, valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund sanoo.

– Ensisijaisesti valtion pitäisi korjata rahoitustaan, jotta leikkauksiin ei jouduta. Jos tämä ei tapahdu, Helsingin on ryhdyttävä toimiin palveluiden pelastamiseksi.

Sadan miljoonan euron säästöt

Muutosohjelmalla on tarkoitus löytää yhteensä noin sadan miljoonan euron säästöt sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista kolmen vuoden aikana. Mikäli tarve sopeuttamiselle osoittautuu myöhemmin pienemmäksi, ohjelmaa korjataan vastaamaan todellista tarvetta vasemmistoliiton vaatimuksesta.

– Palveluiden heikentämistä tai asiakasmaksujen korotuksia emme hyväksy. Vasemmistoliitto tekee voimakkaasti töitä sen eteen, että tulevat muutokset eivät kasvata terveyseroja tai heikennä jokaiselle yhdenvertaisesti kuuluvaa oikeutta terveyteen ja hyvinvointiin, lautakunnassa vasemmistoliittoa edustava Meri Valkama lupaa.

Ei terveyskeskusmaksuille

Vasemmistoliitto vastusti terveyskeskusmaksujen palauttamista Helsinkiin osana ohjelmaa. Vasemmiston esityksestä päätökseen kirjattiin myös vaatimus luoda asukkaille ja kaupungin henkilöstölle väylä muutosohjelmaan vaikuttamiseen. Lisäksi vasemmistoliiton vaatimuksesta ohjelman toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan tarkasti jo ennen päätösten tekemistä.

– Tulemme vaatimaan, että aivan kaikilla on jatkossakin oikeus saada tarvitsemaansa palvelua, tukea ja apua. On erinomaista, että muutosohjelmassa linjataan ennaltaehkäisyn vahvistamisesta, se on ollut vasemmiston tavoite pitkään, Valkama sanoo.

