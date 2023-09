”Tiesitkö sinä, että Petteri Orpo vaalien alla suoraan lupasi, ettei opintotuesta leikata, ja nyt hallitus on tekemässä juuri niin?” Näin kysyy vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson Facebookissa.

Opiskelijat ovat yksi ryhmä, jonka toimeentuloon hallituksen suunnittelemat leikkaukset iskevät erittäin kovaa. Opintotuen indeksi jäädytetään koko hallituskaudeksi, mikä leikkaa opiskelijoiden toimeentuloa melkein 300 eurolla vuodessa vaalikauden lopussa. Asumistuen leikkaukset ovat vielä pahempia. Noin 40 prosenttia yleisen asumistuen saajista on opiskelijoita.

Hallituksen leikkausten seurauksena opiskelijaruokakunnat menettävät keskimäärin 76 euroa kuussa, jotkut vielä enemmän. Se on todella iso summa pienituloisille opiskelijoille. Vuodessa se tekee keskimäärin 912 euroa per opiskelijakotitalous.

Vaalien alla yhtä, hallituksessa toista

”Varoitimme jo vaalien alla siitä, että kokoomuksen sosiaaliturvaleikkaukset tulevat iskemään myös opiskelijoihin”, Li Andersson muistuttaa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok) vastasi tähän kirjoittamalla yhteisen kirjoituksen Kokoomusopiskelijoiden ja Kokoomusnuorten kanssa, jossa he sanovat kokoomuksen haluavan turvata opiskelijoiden toimeentulon.

Demokraatti-lehdelle Orpo vahvisti erikseen, että indeksijäädytys ei koske opintotukea.

”Jälleen kerran kokoomus kuitenkin petti koulutuslupauksen”, Li Andersson kirjoittaa.

”Tämä on hävytöntä äänestäjiä kohtaan, mutta myös valtava karhunpalvelus demokratialle. Minä olen puoluejohtajana aina pyrkinyt vaalien alla lupaamaan vain asioita, joista voimme pitää oikeasti kiinni valtaan päästyämme. Vuoden 2019 vaalien jälkeen teimme näin muun muassa perumalla aktiivimallin, palauttamalla subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden ja panostamalla koulutukseen siitä leikkaamisen sijaan”, Andersson toteaa.

Andersson katsookin, että puheiden ja tekojen ristiriita näyttää olevan Orpon ja kokoomuksen tapa tehdä politiikkaa.

”Se murentaa ihmisten luottamuksen koko poliittiseen järjestelmään ja demokratiaan”, Andersson sanoo.

Koskela tukee Helsingin yliopiston mielenosoitusta

Myös vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Minja Koskela kritisoi kokoomusta koulutuslupausten pettämisestä.

”Oikeisto on tälläkin kertaa totaalisen kujalla siitä, millaista pienituloisten opiskelijoiden arki on”

”’Koulutus on erityissuojelussa’, julisti kokoomus ennen vaaleja. Vähemmän yllättäen kävi kuitenkin samoin kuin 2015, eli myös tällä kertaa koulutuslupaukset petettiin – ja jälleen todella häikäilemättömästi”, Koskela kirjoittaa Instagramissa.

”Oikeisto on siis tälläkin kertaa totaalisen kujalla siitä, millaista pienituloisten opiskelijoiden arki on: kun joutuu miettimään, onko varaa maksaa vuokraa, on opintoihin keskittyminen luonnollisesti vaikeampaa”, Koskela kirjoittaa.

Koskela kysyykin Petteri Orpolta: ”Miten opiskelijoilta leikkaaminen parantaa nuorten mielenterveyttä? Onko opiskelijoiden selvittävä inflaation keskellä pyhällä hengellä ja tyhjillä lupauksilla? Onko tämä kokoomuksen käsitys siitä, että nuorten haasteet otetaan vakavasti?”

Helsingin yliopistolla on tänään tiistaina käynnissä opiskelijoiden mielenosoitus hallituksen kaavailemia koulutuskurjistuksia vastaan.

”Kaikki tuki mielenosoittajille! Opiskelijoilta EI LEIKATA!”, Koskela jyrähtää.