Palkansaajakeskusjärjestö SAK ja sen jäsenliitot ilmoittivat eilen torstaina aloittavansa poliittiset työtaistelutoimet vastalauseena hallituksen politiikalle. Mielenilmaukset alkavat ensi viikon tiistaina, ja niiden on määrä kestää kolmen viikon ajan. Mielenilmauksia järjestetään ympäri Suomea kolmena päivänä viikossa.

SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen sanoo, että mielenilmausten tavoitteena on hallituksen saaminen neuvottelupöytiin ammattiyhdistysliikkeen kanssa.

– Toivomme, että Orpon-Purran hallitus palaa normaalille neuvottelun ja lainvalmistelun tielle. Tavoittelemme keskusteluyhteyden syntymistä hallituksen kanssa, ja että syntynyt keskusteluyhteys olisi aito, Syvärinen kertoo KU:lle.

Ennen kaikkea hallituksen suunnittelemat sosiaaliturvan leikkaukset ja työntekijöiden oikeuksiin liittyvät heikennykset ovat Syvärisen mukaan sellaisia, joita SAK:laisten liittojen jäsenet voimakkaasti vastustavat.

– Ensisijainen tavoitteemme on saada ne torjuttua, Syvärinen toteaa.

Sopimista, ei sanelua

Katja Syvärinen toistaa, että ammattiliittojen tavoitteena ovat aidot neuvottelut, joissa osapuolilla olisi yhteinen tavoite.

– Nyt hallituksella ei ole muita julkilausuttuja tavoitteita kuin velkaantumisen katkaiseminen ja työllisyyden nostaminen. Niitä voidaan kuitenkin tehdä monin tavoin, Syvärinen muistuttaa.

– Nyt hallitus on ilmoittanut, mitkä ovat heidän keinonsa, ja sitten niistä keskustellaan. Se ei ole mitään aitoa neuvottelua.

”Tämä on yksipuolista sanelua.”

Myös ammattiyhdistysliike on Syvärisen mukaan huolissaan Suomen taloudesta ja työllisyyden tulevaisuudesta.

– Haluamme olla mukana kehittämässä Suomea. Sen sijaan hallituksen toimenpiteet eivät ole aidosti Suomen rakentamista sopimalla. Tämä on yksipuolista sanelua ja täysin poikkeuksellista koko länsimaisessa demokraattisessa kulttuurissa, Syvärinen toteaa.

Työryhmät täyttä teatteria

SAK:n varapuheenjohtajan mukaan keskusteluyhteys maan hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen välillä on kyllä olemassa ja yhteisiä keskusteluja on käyty, mutta ne eivät ole johtaneet järkeviin lopputuloksiin.

– Toivoimme, että meitä olisi jo hallitusohjelman neuvotteluvaiheessa kuunneltu. Meitä toki kuultiin, mutta hallitusohjelmasta selkeästi näkee, että meitä ei todellakaan ole kuunneltu, Syvärinen sanoo.

SAK on pettynyt työministeri Arto Satosen (kok) asettamiin työryhmiin, joissa uusia lakeja on käsitelty näennäisen kolmikantaisesti.

– Nämä työryhmät, joissa SAK:kin on mukana, ovat osoittautuneet täydeksi teatteriksi. Niihin tuodaan valmiit esitykset hallitusohjelman kirjauksista, ja niihin vaikuttaminen on käytännössä täysin mahdotonta. Meidän näkökulmastamme se on täysin kestämätöntä, Syvärinen sanoo.