Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto tyrmää hallitusohjelmaan kirjatun vientivetoisen työmarkkinamallin. Malli ei hänen mukaansa toimi sukupuolten palkkaeroon, naisvaltaisten alojen työvoimapulaan ja suomalaisten työmarkkinoiden segregaation purkamiseen.

– Vientivetoinen työmarkkinamalli tarkoittaa konkreettisesti sitä, että hallitus kieltää valtakunnansovittelijalta miesvaltaisten vientialojen tason ylittävät sovintoehdotukset, Meriluoto sanoo.

– Tällaiset ratkaisut juurruttavat naisvaltaisten alojen aliarvostuksen ja palkkakuopan vielä entistä pahemmin osaksi suomalaisia työmarkkinoita ja muuta yhteiskuntaa.

Meriluoto jätti asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen torstaina.

Pahentaa segregaatiota

Meriluoto muistuttaa siitä, että segregaatio, eli suomalaisten työmarkkinoiden vahva jakautuminen mies- ja naisvaltaisiin aloihin, on pitkäaikainen ja sitkeä asia. Sillä on vaikutuksensa myös sukupuolten palkkaeroon.

– Suomalaisten työmarkkinoiden jakautumista nais- ja miesvaltaisiin aloihin on hyvä entistä ponnekkaammin purkaa myös sen vuoksi, että monet naisvaltaiset alat, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus ja ravintola-ala, kärsivät työntekijäpulasta, hän huomauttaa.

– Mutta miten vientivetoinen työmarkkinamalli vaikuttaa tähän?

Kyseessä perusoikeus

Segregaation purkaminen on esimerkiksi hallituksen samapalkkaisuusohjelman ja hallituksen samapalkkaisuustoimenpiteiden kokonaisarvioinnissa 2020-2023 arvioitu hankkeista tehokkaimmaksi ja vaikuttavimmaksi.

– On tärkeää alleviivata sitäkin, että tasa-arvoinen palkkaus on keskeinen perus- ja ihmisoikeus, jota jokaisen hallituksen on yksiselitteisesti velvollisuus aktiivisesti edistää, Meriluoto sanoo.