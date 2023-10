Liberian maa-alasta kahta kolmasosaa peittävät metsät ja pääosa metsäisten alueiden asukkaista saa elantonsa metsästä. Liberia on yksi viimeisistä Länsi-Afrikan maista, jossa vielä kasvaa valtavia – joskin jatkuvasti kutistuvia – metsiä.

Edellinen presidentti Charles Taylor rahoitti veristä sisällissotaa laittomilla hakkuilla. Sodan päättymisestä eli vuodesta 2003 lähtien valtavia metsäalueita on luovutettu ulkomaisille sijoittajille.

Talouskehityshankkeissa on hakattu lähes neljännes Liberian metsistä, pääosin viimeisen kymmenen vuoden aikana.

ILMOITUS ILMOITUS

Laajat hakkuut ovat olleet tuhoisia sekä yhteisöille että pyrkimyksille lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Siirtomaaisännyyden uusi vaihe, hiilikolonialismi

Maaliskuun lopussa Liberian valtiovarainministeri allekirjoitti yhteistyöasiakirjan yksityisen Blue Carbon -konsulttiyrityksen kanssa. Sopimus antaa yritykselle yksinoikeuden hallita kymmentä prosenttia Liberian sademetsien peittämästä maa-alasta.

Blue Carbonin kotimaa on Yhdistyneet arabiemiirikunnat (UAE) ja yritystä johtaa maan kuningasperheeseen kuuluva sheikki Ahmed Dalmook Al Maktoum.

Kyse on globaalista trendistä, jota kutsutaan ”hiilikolonialismiksi”.

Kuninkaallisella perheellä on huomattavia omistuksia UAE:n öljy- ja kaasuvarannoista, joiden molempien tuotantoa aiotaan lisätä.

Sopimuksen mukaan Blue Carbon maksaa Liberialle 30 vuoden ajan miljoonan metsähehtaarin hoidosta ja säilyttämisestä. Metsän säilyttäminen on tuottoisa sijoitus, sillä yhtiö myy hiilipäästöoikeuksia suurille saastuttajille, jotka käyttävät niitä omien päästöjensä kompensoitiin.

Kyse on globaalista trendistä, jota kutsutaan ”hiilikolonialismiksi”.

Sen sijaan, että tekisivät konkreettisia muutoksia kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämiseksi, yritykset maksavat metsien tai muiden ekosysteemien säilyttämisestä, usein vastoin paikallisten asukkaiden tai alkuperäisyhteisöjen toiveita.

Viherpesua ilmastokokouksen alla

Vuoden 2023 lopulla Yhdistyneissä arabiemiraateissa järjestetään YK:n COP28 ilmastokokous. UAE on yhdessä yritysten kanssa palkannut PR-toimistoja osoittamaan, miten hyvin maa hoitaa ilmastovelvollisuuksiaan.

Yhtenä esimerkkinä on Blue Carbon -sopimus, joka on tarkoitus esitellä kokouksen yhteydessä. Sopimuksen vastustajien mielestä kyse on UAE:n mainetta varjelevasta viherpesusta.

Useiden tutkimusten mukaan yhteisölliset maaoikeudet ovat paras tapa estää metsäkatoa. Myös YK:n tuorein ilmastoraportti korostaa maaoikeuksien olennaista roolia sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä että siihen sopeutumisessa.

Liberiassa yhteisöt omistavat noin 70 prosenttia maasta. Noin yksi kolmannes kansalaisista elää metsäalueilla, mutta heitä ei Blue Carbon -sopimusta laadittaessa ole kuultu. Sopimusta onkin syytetty viherpesusta.

Sopimuksen lainmukaisuudesta on niin ikään esitetty epäilyjä. Sopimuksen sisältöä sivuavat useat Liberian laeista, myös perustuslaki. Lain mukaan yhteisöt omistavat metsänsä ja niiden resurssit.

Englanninkielinen versio