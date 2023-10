Vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela pitää pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelman sisältämää kirjausta sakon muuntorangaistuksen käytön lisäämisen arvioinnista huolestuttavana.

Koskea jätti asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

Hallitusohjelman mukaan sakon muuntorangaistuksessa maksamaton sakko muunnetaan ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi. Käytäntöä ovat kritisoineet tuomioistuimet, poliisi, tutkijat sekä rikosoikeuden, kriminaalipolitiikan ja vankeinhoidon asiantuntijat.

Sakkovankien joukossa on paljon asunnottomia, päihdeongelmaisia ja työttömiä.

Ei hyödytä ketään

– Sakon muuntorangaistus on tehoton keino puuttua rikollisuuteen, Koskela korostaa.

– Lisäksi se on yhteiskunnalle kallista ja kuormittaa jo valmiiksi tiukoilla olevia tuomioistuimia turhaan. Käytäntö ei hyödytä ketään. Siksi hallitusohjelmakirjaus on lähinnä moralistinen.

Koskela muistuttaa siitä, että sakkovangit ovat muuhun väestöön ja muihin vankeihin nähden huomattavan heikossa sosiaalisessa asemassa. Muuntorangaistus kohdistuu pääasiassa pienituloisiin, ja sakkovankien joukossa on paljon asunnottomia, päihdeongelmaisia ja työttömiä.

– Muissa Pohjoismaissa sakon muuntorangaistuksen käyttö on erittäin vähäistä tai siitä on luovuttu täysin. On absurdia, että samaan aikaan Suomessa päätetään kulkea täysin toiseen suuntaan, etenkin, kun hallitus kaikissa muissa yhteyksissä korostaa pohjoismaisen mallin noudattamista, Koskela sanoo.

Köyhät vankilaan?

Myös Suomessa muuntorangaistuksen käyttöä vähennettiin 1980-luvulta lähtien, kunnes vaalikaudella 2015-2019 käyttöä jälleen lisättiin oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) johdolla. Asiantuntijat kritisoivat muuttunutta linjaa tuolloin kovasanaisesti.

– Vankeusrangaistuksen tulisi olla kriminaalipolitiikan viimesijainen keino, Koskela toteaa.

– Sakon muuntorangaistus on käytännössä köyhyydestä ja huono-osaisuudesta rankaisemista ja sen lisäämisen selvittäminen herättää kysymyksiä hallituksen kriminaalipolitiikan eetoksesta. Aikooko hallitus hoitaa asunnottomuutta ja köyhyyttä vankilassa?