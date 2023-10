Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo vaatii parannuksia lasten vuorohoitoon. Hän arvioi, että perheen ja työn yhteensovittamisen helpottamiseksi tarjottavat keinot ovat paljolti mahdottomia suorittavaa työtä tekeville.

– Perheen ja työn yhteensovittamisesta käytävä keskustelu on monesti melko keskiluokkaista, hän sanoo.

– Keinoiksi tarjotaan esimerkiksi etätyötä ja osa-aikatyötä. Monissa pienipalkkaisissa töissä, kuten palvelualalla, osa-aikatyö on vastentahtoista, koska sillä ei tule toimeen. Lisäksi työtehtävät ovat monesti sellaisia, että etätyötä ei voi tehdä.

ILMOITUS ILMOITUS

Erityisesti yksinhuoltajilla on vaikeuksia ottaa vuorotöitä vastaan, sillä yhteiskunnan palvelut eivät tue tätä.

Honkasalo uusii viime vaalikaudella Katja Hännisen kanssa tekemänsä lakialoitteen pienten koululaisten vuorohoidosta. Lakialoitteen tavoitteena on saada pienille koululaisille vuorohoitoa tilanteessa, jossa huoltajat tai ainoa huoltaja tekevät vuorotyötä. Aloitteen pyritään turvaamaan lasten hyvinvointia ja edistämään työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Lapsi yksin yöllä jopa jo 6-vuotiaana

Lisäksi lakialoitteella halutaan helpottaa pienipalkkaista ja raskasta vuorotyötä tekevien vanhempien pikkulapsiarkea tarjoamalla pienille koululaisille vuorohoitoa. Honkasalo muistuttaa siitä, että tämä on tärkeää myös työllisyyden parantamiseksi.

– Tiedämme, että perheen ja työn yhteensovittaminen on vaikeaa monella niin kutsuttua epätyypillistä työaikaa tekevällä, eli aamuvarhaisella, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin työskentelevällä, hän sanoo.

– Osa vuorotyötä tekevistä vanhemmista joutuu jättämään koulua käyvät lapsensa jopa jo 6-vuotiaana yöksi yksin kotiin, jos heillä ei ole turvaverkkoja omasta takaa.

Lakialoitteessa pyritään parantamaan mahdollisuuksia pienten lasten vuorohoidon ja kotona tapahtuvan hoidon parantamiseksi.

Ongelma koskee paljolti pieniä koululaisia. Alle kouluikäisillä lapsilla on mahdollisuus päästä ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautiseen varhaiskasvatukseen, jos vanhemmat tai vanhempi opiskelee tai käy töissä päiväkotien tavanomaisten aukioloaikojen ulkopuolella, vaikka tilanne voi olla ongelmallinen ja vaihtelee kunnittain.

Koululaisille laki ei nykyisellään edes turvaa mahdollisuutta vuorohoitoon, vaikka varhaiskasvatuslaki ei myöskään sulje pois pienten koululaisten mahdollisuutta osallistua vuorohoitoon.

Lakialoite esittää varhaiskasvatuksen piirissä annettavan vuorohoidon lisäksi mahdollisuutta hoitoon lapsen kotona.

– Joissain tapauksissa hoitajan saaminen kotiin ja lapsen mahdollisuus nukkua omassa sängyssään olisi päiväkotihoitoa parempi ratkaisu, lakialoitteessa sanotaan.

Yksinhuoltajien vaikea tehdä vuorotyötä

Erityisen hankala tilanne on yksinhuoltajien perheissä. Monet tilastot osoittavat, että taloudellinen eriarvoisuus koettelee yksinhuoltajien asemaa poikkeuksellisen rajusti. Yksinhuoltajien köyhyys on kasvanut 1990-luvulta lähtien, ja yksinhuoltajien työttömyys on merkittävästi korkeammalla tasolla kuin muiden perheiden.

– Erityisesti yksinhuoltajilla on vaikeuksia ottaa vuorotöitä vastaan, sillä yhteiskunnan palvelut eivät tue tätä. Yksinhuoltajien työllisyyden tukeminen on myös tasa-arvokysymys, sillä yksinhuoltajista valtaosa on naisia, Honkasalo sanoo.

– Sen sijaan, että näiden ihmisten toimeentuloa ja muuta elämää vaikeutetaan leikkauksilla, meidän päättäjien pitää löytää keinoja heidän arkensa tukemiseen.

Honkasalo muistuttaa siitä, että monet naisvaltaiset alat, kuten kaupan ala, sosiaali- ja terveysala ja ravintola-ala kärsivät työvoimapulasta, ja nämä samat alat ovat myös niitä, joissa tehdään paljon vuorotyötä.

– Pienten koululaisten vuorohoito veisi pois merkittävän esteen, joka pienten koululaisten vanhemmilla on tehdä töitä näillä aloilla, hän toteaa.

Honkasalo alkaa nyt kerätä nimiä lakialoitteeseen ja toivoo saavansa sille laajan kannatuksen yli puoluerajojen.