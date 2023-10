Kun rankat sateet aiheuttivat tuhotulvia Nepalin Himalajan Mustangin alueella, asukkaat, ilmastonmuutosasiantuntijat ja riskien hallinnan ammattilaiset järkyttyivät.

– Mustangin tämän vuoden tapahtumat yllättivät meidät, sillä ne olivat niin epätavallisia, ettemme osanneet edes kuvitella niitä. Nyt yritämme ymmärtää, mitä itse asiassa tapahtui ja miten voisimme tulevaisuudessa välttää sen. Olemme kuitenkin varmoja, että odottamattomien luonnononnettomuuksien vaara kasvaa, Nepalin riskien vähentämisen ja hallinnan viraston johtaja Anil Pokharel sanoo.

Elokuun puolivälissä Kagbenin kaupunkiin Mustangissa vyöryi tuhotulva, jonka muta ja vesi aiheuttivat noin seitsemän miljoonan euron arvoiset vahingot. Kaatosateet turistien suosimalla vuoristoalueella 450 kilometriä Kathmandusta länteen saivat Tirijoen tulvimaan yli äyräidensä ja aiheuttivat ennen kokemattoman tuhotulvan Kagkholajoella. Sen seurauksena 50 taloa vaurioitui, neljä siltaa tuhoutui ja karjaa menehtyi.

Ihmishenkien menetykseltä säästyttiin, sillä ihmisiä kehotettiin siirtymään turvaan ennen kuin muta ja liete peittivät kaupungin.

Uudenlaisia katastrofeja



– Me emme olleet valmistautuneita tämäntyyppiseen tapahtumaan. Tuhotulva ylitti pahimmat kuvitelmammekin, kunnanjohtaja Hom Bahadur Thapa Magar sanoo.

Kagbenissa asuva kunnan varajohtaja Diki Gurung ei myöskään ollut koskaan nähnyt sellaista tulvaa.

Hänen perheensä on elänyt seudulla sukupolvien ajan.

– Äitini ei ole kokenut tällaista, ja vaikka muistan isoäitini kertoneen tulvista, ne eivät olleet näin rajuja.

Gurung uskoo, että vuoristoseutujen sateiden voima on kasvanut. Rajummat sateet altistavat asukkaat uudenlaisille katastrofeille. Tulvat ja maanvyöryt lisääntyvät vuosi vuodelta.

– Ehkä se johtuu muuttuvasta ilmastosta, Gurung miettii.

Tuhotulvat muuttumassa trendiksi

Viime vuosina vuoristoalueiden sateisuus onkin muuttunut, ja epätavallisen intensiivisiä säätapahtumia tulee aiempaa useammin. Tulvat korkealla vuorten rinteillä ovat uusi ilmiö.

– Vaikuttaa siltä, että lyhyet rankkasateet ja tuhotulvakatastrofit ovat muuttumassa trendiksi vuoristoseuduilla. Ei ole kyse vain Mustangista tänä vuonna, vaan samanlaista tapahtui Manangissa ja Shindhupalchwokin ylärinteillä vuonna 2021. Näiden onnettomuuksien juuret liittyvät virtojen yläjuoksuihin ja sateisuuden muutoksiin, tutkija, tohtori Arun Bhakta Shrestha sanoo.

Korkealla vuoristossa eläviä yhteisöjä uhkaa lisääntyvässä määrin kohoavista lämpötiloista johtuva jäätikköjärvien sulaminen ja purskahtaminen vuorenrinteitä alas.

– Havaintojemme mukaan sateisuus lisääntyy korkealla vuoristossa ja se lisää myös muiden kuin jäätikköjärvien purkautumisesta johtuvien katastrofien todennäköisyyttä, Shrestha toteaa.

Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan

Mustangin tulvan jälkeen paikallishallinnolta on yhä voimakkaammin vaadittu suunnitelmia katastrofien riskien vähentämiseksi.

– Katastrofivalmiutemme ei ole vahva ja vuoristoseuduilla se on haastavien maastonmuotojen ja riskien puutteellisen ymmärryksen vuoksi vielä heikompi. Tuhotulvat korkealla vuoristossa ovat meille täysin uutta. Meidän täytyy ymmärtää niitä ja varautua niihin huomioiden näiden alueiden erityistarpeet, Shrestha sanoo.

Katastrofiriskien lieventämisvirastossa ollaan tietoisia tarpeesta saada vuoristoalueille sovitettu turvasuunnitelma.

– Me tiedämme kuitenkin, ettemme voi onnistua tässä yksin. Me haluamme tehdä tutkimusyhteistyötä ja me tarvitsemme lisää voimavaroja Himalajan kasvavia riskejä torjumaan. Me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä, jotta ymmärtäisimme näitä monimutkaisia vaaroja ja voisimme luoda Himalajaa ja sen yhteisöjä kunnioittavia suunnitelmia, Anil Pokharel sanoo.

