Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä

– Osa ihmisistä menettää 10 prosenttia tuloistaan. Oikeistohallitus perustelee, ettei ”tekemättä voi jättää”, mutta samaan aikaan on kuitenkin varaa rikkaiden rikastuttamiseen ja anteliaisiin veronkevennyksiin, Kivelä sanoo.

Hän toteaa, että ennen vaaleja nykyisten hallituspuolueiden huoli valtion talouden tasapainosta oli suuri.

”Ilmastotoimissa jäädään tällä kaudella pahasti jälkeen.”

– Jos alijäämä oikeasti kiinnostaisi, huolehtisi hallitus myös tulopuolesta. Enemmän kuitenkin kiinnostaa omien varakkaiden taustatahojen rikastuttaminen hintaan mihin hyvänsä, hän toteaa hallituksen ensi vuodelle laatimasta talousarvioesityksestä, josta täysistunnossa on kuluva viikko keskusteltu.

Kivelä on nostanut esiin erityisesti hallituksen ilmastopolitiikkaa, jota hän kutsuu bluffiksi, ja talouspolitiikan epäoikeudenmukaisuutta.

”Kyllä tingitään”

Kivelän mielestä myöskään oikeistohallituksen ilmastotyössä eivät sanat ja teot kohtaa.

– Ilmastotoimissa jäädään tällä kaudella pahasti jälkeen, sillä ei ole mahdollista pysyä päästövähennyspolulla ilman päätöksiä vaikuttavista toimista sekä niiden tarvitsemasta rahoituksesta, Kivelä tähdentää.

– Nyt esimerkiksi maankäyttösektorin tehokkaimmilta ilmastotoimilta on otettu rahat pois, vaikka samaan aikaan pääministeripuolue kokoomus lupailee, ettei ilmastotavoitteista tingitä. Kyllä tingitään, koska hiilineutraalius on laskettu niin, että meillä on mittava hiilinielu metsissä ja maassa. Nyt maankäyttösektori ei ole nielu juuri lainkaan. Hiilineutraaliustavoitteesta ei siis tekojen tasolla pidetä kiinni. Tämä pitäisi sanoa suoraan, Kivelä sanoo.

Eläimet merkityksettömiä

Kivelä kritisoi myös hallituksen eläinpolitiikkaa. Eläimiltä viedään edunvalvoja, eikä niiden asemaa muutenkaan paranneta millään tavoin.

– Eläinasiavaltuutetun virka olisi maksanut hyvin pienen panostuksen vuodessa valtion budjetin mittakaavassa, Kivelä sanoo.

– Se lakkautettiin siitä huolimatta, lähinnä symbolisena tekona kuvastaen sitä, miten vähän eläimillä on väliä hallitukselle. Myöskään turkistarhaamista ei vieläkään kielletä, eikä budjetissa näy siirtymätukea tarhaajille, jotka haluaisivat siirtyä eteenpäin.