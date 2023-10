ILMOITUS ILMOITUS

Meksikon Tabascon osavaltiossa sijaitsevan Paraíson kunnan sisääntuloväylällä on liikenneympyrän keskellä kolme alueelle tunnusomaista asiaa: rapuja, pelikaaneja ja mangroveja. Monumentista puuttuu neljäs, samoin tunnusomainen tekijä – öljy – jonka tuotanto on turmellut kunnan kolme muuta tunnusta.

Jo tapahtuneista vaurioista piittaamatta valtiollinen, öljyn ja kaasun porausta, jalostusta, jakelua ja kauppaa kontrolloiva yhtiö Petróleos Mexicanos (Pemex) rakentaa Paraíson Dos Bocasin satamaan Olmecan öljynjalostamoa. Sen on määrä jalostaa noin 290 000 barrelia öljyä päivässä ja siten vähentää polttoainetuonnin tarvetta.

Jalostamo on Meksikon jalostamojärjestelmän seitsemäs osanen. Sen rakentaminen alkoi 2019, ja 600 hehtaarin alueelle levittäytyvän laitoksen odotetaan olevan täydessä toimintakunnossa vuonna 2024. Virallisia avajaisia tosin vietettiin jo 2022.

Hyötyä ja pelkoja



Laitos on hyödyttänyt paikallista taloutta: tuloja on saatu rakentajien ja työläisten vuokrista, kuljetuksista ja ruuasta. Silti se herättää myös pelkoja kaupungin 96 000 asukkaassa.

– Me tiedämme, mitä on tapahtunut muissa jalostamopaikoissa. Saastumisen lisäksi onnettomuuksia ja tapaturmia, taksinkuljettaja Genaro sanoo. Kolmen lapsen isä ei halua kertoa sukunimeään.

Jalostamon lähellä on Lázaro Cárdenasin kaupunginosa, joka on nimetty vuonna 1936 öljy- ja sähköteollisuuden kansallistaneen Meksikon presidentin mukaan. Genaro omistaa siellä talon, jota vuokraa. Nyt hän kuitenkin harkitsee vakavasti sen myymistä.

Myös opettaja Irasema Lozano, 36, suhtautuu epäillen uuteen naapuriin.

– Toivomme, että siitä tulee kannattava, sillä se on maksanut paljon. Toivomme myös, ettei mitään vakavaa tapahdu, Lozano sanoo.

– Täällä on asuintaloja, kouluja, kauppoja. Hallitus sanoo, että jalostamo on nykyaikainen eikä siitä ole mitään vaaraa. Emme kuitenkaan tunne oloamme turvalliseksi tämän jättiläislaitoksen kupeessa, opettaja lisää.

Maailman velkaantunein yhtiö

Tabascossa öljytuotannon aiheuttamat ongelmat ovat arka aihe, sillä osavaltiossa on totuttu elämään öljyn ja kaasun hyödyntämisellä. Tabasco on myös presidentti Andrés Manuel López Obradorin kotiosavaltio, ja hän on vankka fossiilipolttoaineiden puolustaja.

Megaprojektin kustannukset ovat tuoreimpien tietojen mukaan kivunneet 17 miljardiin euroon. Alkuperäinen hinta-arvio oli kymmenisen miljardia pienempi. Tällä kertaa Pemex on maksanut hankkeen julkisilla varoilla, eikä ole tapansa mukaan kääntynyt kansainvälisten rahoituslaitosten puoleen.

Pemex on perinteisesti turvautunut kansainvälisiin yksityispankkeihin. Esimerkiksi vuosina 2016-2022 yhtiö otti 17 rahoituslaitokselta lainaa lähes 61,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Pemexin tärkein tukija oli brittiläinen HSBC-pankki, joka lainasi 7,6 miljardia dollaria.

Avokätinen lainananto ja -otto on tehnyt Pemexistä maailman velkaantuneimman yhtiön, jonka noin sadan miljardin dollarin velka uhkaa sekä yhtiön että koko Meksikon taloudellista vakautta. Kansainväliset rahoittajat kuitenkin luottavat, että Pemex valtion yhtiönä kykenee maksamaan lainansa takaisin.

Rahoittajien viherpesu



Pemexille lainaamalla kansainväliset pankit riskeeraavat omien ilmastotavoitteidensa saavuttamisen, sillä yhtiön päästöt ovat mittavat ja päästörajoitustavoitteet vaatimattomat.

Esimerkiksi HSBC pyrkii hiilineutraaliuteen omassa toiminnassaan ja toimitusketjuissaan vuoteen 2030 mennessä ja koko rahoitusportfoliossaan vuoteen 2050 mennessä. Pankki sanoo, että se työskentelee asiakkaidensa kanssa kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi eikä se enää rahoita uusia öljy- tai kaasukenttiä.

Fossiilipolttoainerahoituksen vastainen aktivisti Louis-Maxence Delaporte huomauttaa, että Pemexin kaltaisten yhtiöiden kansainvälinen rahoittaminen on ongelmallista, sillä se ei ole linjassa Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimuksen kanssa.

– Kun tavoitteita ei saavuteta, kyse on pelkästä viherpesusta. Pankkien sitoumukset eivät ole uskottavia. Vaikka sanotaan, ettei uusille fossiilipolttoainehankkeille ole sijaa, pankit tukevat edelleen Pemexin kaltaisia öljy-yhtiöitä, Delaporte sanoo.

Rahoittajat katsovat läpi sormien Pemexin toiminnan aiheuttamaa saastumista, joka on lisääntynyt viime vuosien aikana. Vuonna 2019 yhtiö päästi 48 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, 3,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2021 hiilidioksidipäästöt olivat jo 70,5 miljoonaa tonnia. Yhtiö on vuodesta 2017 ollut maailman kahdeksanneksi pahin saastuttaja.

