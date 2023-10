SAK:n varapuheenjohtaja Katja Syvärisen mielestä hallituksen tavoitteet ja keinot eivät tue toisiaan.

– Tavoitteeksi sanotaan parantaa Suomen valtion taloutta ja edistää työrauhaa. Mutta hallitusohjelmassa listatut keinot eivät näytä sen enempää parantavan taloutta kuin ihmisten hyvinvointia, Syvärinen arvioi.

– Ei hallituksen keinoilla edistetä työrauhaakaan. Pikemminkin näyttää siltä, että tiedossa on epävarmuutta.

”Työelämäkysymyksissä tuollainen hallituspohja on Etelärannan ja kokoomuksen jackpot.”

Niinpä hallituksen toimien vaikutus olisikin päinvastainen kuin mikä sen pitäisi olla.

– Se, että ihmisiltä viedään taloudellinen turva ja heikennetään ostovoimaa, tarkoittaa, että valtion talous ja palvelut heikkenevät ja ihmiset joutuvat sitä kautta hankalaan asemaan.

– Kuntien toimeentulotukijonoissa tulee olemaan paljon ihmisiä, jotka eivät ole olleet siellä aiemmin, työssä käyviä ihmisiä, joiden palkka ei riitä, tai jotka syystä tai toisesta eivät joko saa tai pysty tekemään kokopäivätyötä, Syvärinen ennustaa.

Leikkauksia ja veroale

Syvärinen kuvaa hallituksen leikkauslistaa järkyttäväksi. Osa leikkauksista on tulossa jo pian eduskunnan käsittelyyn.

– Ensimmäiseksi odotetaan asioita, jotka ovat vaikeimpia. Hallituksen on vietävä ne läpi pikimmiten, niin kauan kuin hallitus ylipäätään pysyy pystyssä.

Niitä ovat muiden muassa asumistuen ja työttömyysturvan leikkaukset. Lait astuvat voimaan vuodenvaihteessa, ja niiden vaikutukset alkavat tuntua huhtikuusta lähtien. Työttömyysturvamuutosten toinen paketti tulee eduskuntaan alkuvuodesta.

– Siinä on mukana ansioturvan tason porrastamista. Varsinkin yksityisellä palvelualalla on paljon pienipalkkaisia työntekijöitä, joiden ansioturva ei muutoksen jälkeen eroa työmarkkinatuesta. Porrastaminen on dramaattinen ja myös ideologinen muutos, jonka jälkeen yhä useampi miettii, miksi kuulua työttömyyskassaan, kun siitä ei ole hyötyä kuin ihan pikkuisen aikaa.

Veroja maksavat kansalaiset ajattelevat, että leikkausten perusteluilta menee pohja, koska varakkaat saavat samaan aikaan veronkevennyksiä.

– Se on täysin epäoikeudenmukaista.

Ennakoivaa lainsäädäntöä

Lisäksi hallitus pyrkii saamaan eteenpäin ensi tilassa työrauhaan liittyviä muutoksia.

– Siitä olemme SAK:ssa hirvittävän huolissamme, koska meillä Suomessa poliittiset lakot tai lakkoilu ylipään eivät ole olleet ongelma. Meillä on vähän lakkoja, ja suurin osa niistäkin liittyy normaaliin työehtosopimuskierrokseen. Mutta nyt hallitus sanoo haluavansa varmuuden vuoksi rajata tukilakkoja sekä poliittisten lakkojen kestoa ja ketjutusta, Syvärinen sanoo.

– Kysyisinkin hallitukselta, miksi he haluavat suitsia poliittisia lakkoja, jos eivät odota, että niitä olisi tulossa.Tämä on ennakoivaa säätelyä, jolla lyödään ranteet kahleisiin, ja sen jälkeen emme pysty osoittamaan mieltä, kun tehdään muita muutoksia.

Syvärinen vertaa nyt päällä olevaa tilannetta 1990-luvun laman aikaan, jolloin kärsittiin Ahon–Viinasen saatanallisista säkeistä.

– Nytkin ollaan puuttumassa perustavaa laatua oleviin asioihin niin työehtojen kuin sosiaaliturvan osalta.

Kokoomukselle perussuomalaisten saaminen hallitukseen oli ainoa vaihtoehto.

– Työelämäkysymyksissä tuollainen hallituspohja on Etelärannan ja kokoomuksen jackpot. Siksi kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, missä järjestyksessä asioita viedään eduskuntaan. Ensin sinne tulevat elinkeinoelämälle tärkeät asiat, joilla revitään isoja rakenteita alas.