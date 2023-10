Lähi-idässä verisenä puhjennut väkivalta palestiinalaisen ääriryhmä Hamasin ja Israelin on vaatinut vajaan kolmen viikon aikana jo tuhansia kuolonuhreja. Väkivallan laineet tuntuvat myös Suomessa.

– Arabiaksi on sanonta, että muiden tragedian keskellä unohdat omasi, Palestiinan Helsingin-lähettiläs Taissir al Adjouri sanoo KU:n haastattelussa.

Hänelle sota on merkinnyt suurta henkilökohtaista surua. Al Adjouri menetti Israelin ohjusiskussa sisarensa, tämän tyttären ja yhteensä yhdeksän sisaren lastenlasta. Isku tapahtui Khan Younisin kaupungissa Gazan kaistaleen eteläosassa.

”Loppujen lopuksi Eurooppa ja Yhdysvallat ovat vastuussa tilanteesta, koska ne ovat antaneet ehdottoman tuen Israelille.”

Toinen sisarentyttäristä oli juuri iskun sattuessa ulkona. Tämä todennäköisesti pelasti hänen henkensä, vaikka hän haavoittuikin räjähdyksessä pahasti jalkoihin.

– En löydä edes sanoja tällaiselle teolle. He eivät olleet Hamasia. He olivat lapsia. Mutta tämä on osa tuhansien ja tuhansien perheiden tragediaa.

Al Adjouri kiittää onneaan, että ehti syyskuun lopulla käydä Gazassa, jossa hän ei ollut vieraillut 27 vuoteen. Hän ehti vielä nähdä sukulaisensa.

Kohteina kirkkoja ja kouluja



Al Adjourin mukaan Israel sotiikin nyt Palestiinan kansaa, ei Hamasia vastaan.

– Israel tuhoaa vain siviili-infrastruktuuria, sairaaloita, kouluja, kirkkoja ja moskeijoita. Se joka tekee tällaista, on täynnä vihaa meitä kohtaan.

Muun muassa Gazan vanhin ortodoksinen kirkko vaurioitui pahoin Israelin pommituksissa.

Hamasin hyökkäyksessä sai surmansa ainakin 1 400 israelilaista. Palestiinan terveysviranomaisten mukaan Israelin vastaiskuissa on tähän mennessä saanut surmansa yli 5 000 ihmistä ja 15 000 haavoittunut Israelin iskuissa. Gazan sairaaloissa tilanne on katastrofaalinen.

”Montako kananmunaa saarron läpi”



Al Adjouri edustaa Palestiinan Länsirannalla valtaa pitävää palestiinalaishallintoa, jolla on enimmillään vain rajallinen ote Hamasin hallitsemaan Gazaan. Hän korostaa hallinnon vastustavan kaikkea siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa, myös israelilaisia vastaan.

Lähettiläs muistuttaa kuitenkin palestiinalaisten kärjistyneestä ja kasvavasta katkeruudesta.

– Tilanne Gazassa on uskomaton. Siellä lasketaan, kuinka monta kananmunaa lasketaan saarron läpi ja kuinka moneksi tunniksi sähköä riittää päivässä. Se vaikuttaa kaikkeen elämään. Jos Hamas ei tee mitään, se on ongelma myös heille.

Samalla palestiinalaisten alueet supistuvat jatkuvasti myös Länsirannalla. Al Adjouri huomauttaa, että vuonna 1994 Israelin ja palestiinalaisten välillä solmitun Oslon rauhansopimuksen jälkeen palestiinalaisten mailla oli 125 000 Israelin siirtokuntalaista. Nyt heitä on jo 750 000.

– He hyökkäävät päivittäin kyliimme Länsirannalla. Jerusalemissa ihmisiä ammutaan jatkuvasti. Ihmisten elämästä tehdään mahdotonta. Ja tätä Israelin armeija suojaa.

Hän sanoo Israelin pystyttäneen Palestiinaan apartheid-järjestelmän. Esimerkiksi siirtokuntalaisille on erilliset tiet, joille palestiinalaisilla ei ole asiaa.

”Jumala ei ole kiinteistövälittäjä”



Palestiinalaiset eivät ole myöskään antaneet anteeksi provokaatioita , joiden taustalla on ollut Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir. Hän on useaan otteeseen marssinut suuren siirtokuntalaisjoukon kanssa muslimien pyhälle paikalle, Al Aqsan moskeija-alueelle Jerusalemissa.

Al Aqsa sijaitsee Itä-Jerusalemissa, jossa sijaitsi juutalaisten pyhin paikka eli niin sanottu toinen temppeli. Muslimit puolestaan katsovat profeetta Muhammedin astuneen tuolta alueelta taivaaseen.

Myös Israelin poliisi on tehnyt vuoden aikana useita rynnäköitä alueelle.

Suurlähettiläs al Adjouri korostaa silti, että Lähi-idän kiista on luonteeltaan poliittinen, ei uskonnollinen. Kysymys on palestiinalaisten itsemääräämisoikeudesta ja oikeudesta omaan valtioon. Tämä on myös nykyisen konfliktin juurisyy.

– Jumala ei ole kiinteistökauppias. Jos hän antaa jonkin maatilkun vain kristityille, jonkin vain muslimeille ja jonkin juutalaisille, enpä taida uskoa tällaiseen jumalaan.

Suomella moraalista painoarvoa



Al Adjouri sanoo olevansa pettynyt Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen tähänastiseen toimintaan konfliktin ympärillä.

– Loppujen lopuksi Eurooppa ja Yhdysvallat ovat vastuussa tilanteesta, koska ne ovat antaneet ehdottoman tuen Israelille. Ne kannustavat Israelia hyökkäämään, mutta puhuvat samalla humanitaarisen avun saamisesta Gazaan. En näe tässä oikein logiikkaa. Lausunnot eivät mene konfliktin juurisyihin.

Al Adjourin mukaan tärkeintä on noudattaa kansainvälistä oikeutta:

– Pieniä maita suojelee vain kansainvälinen oikeus. Jos sitä noudatetaan, Palestiinan kysymys on mahdollista ratkaista.

Hänen mielestään kahden valtion malli on edelleen se, mitä virallinen Palestiina tavoittelee.

– Mutta ei voi olla kahden valtion ratkaisun kannalla, jos ei tunnusta toista osapuolta. Jos Suomi tunnustaisi Palestiinan valtion, kuten Ruotsi, se antaisi viestin siitä, että uskotte kahden valtion ratkaisuun.

Al Adjourin mukaan Suomella on moraalista painoarvoa kansainvälisellä näyttämöllä.

– Suomi voisi toimia Pohjoismaiden kanssa ja EU:ssa, jotta saataisiin aikaan tulitauko ja avattaisiin humanitaarisia käytäviä avun perille toimittamiseksi.

Inhimillinen kärsimys kärjistyy joka päivä.

– Tärkeintä nyt on lopettaa verenvuodatus.

Tekstiä on päivitetty 25.10.2023 klo 15.57: Korjattu lähettilään nimeä.