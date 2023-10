Palvelualojen ammattiliitto PAMin liittokokous valitsi yksimielisesti Annika Rönni-Sällisen jatkamaan liiton puheenjohtajana ja Risto Kalliorinteen puheenjohtajan henkilökohtaisena varajäsenenä liittokokouskaudelle 2023–2027.

PAM pitää tiistaina alkanutta liittokokoustaan Jyväskylässä.

Liittokokous valitsee keskiviikkona iltapäivällä liiton hallituksen ja valtuuston sekä päättää huomenna liiton tavoitteista. Kokoukseen osallistuu 329 vaaleilla valittua kokousedustajaa.

Pitkään PAMissa

Jatkokaudelle valittu Annika Rönni-Sällinen, 47, aloitti PAMin puheenjohtajana 2019. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus eri tehtävistä ammattiyhdistysliikkeessä, muun muassa PAMin neuvottelupäällikkönä ja SAK:n työehdot-osaston johtajana. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen maisteri.

– Olen erittäin iloinen ja ylpeä siitä, että saan jatkaa töiden tekemistä tämän upean porukan kanssa. Koen tämän työn erittäin merkityksellisenä ja haluan olla omalla työpanoksellani vaikuttamassa siihen, että palvelualojen työntekijöiden arvostus koko yhteiskunnassa nousisi hän sanoi kokousväelle.

”Entistäkin aktiivisempi”

PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinne, 52, on toiminut PAMin puheenjohtajan henkilökohtaisena varajäsenenä syksystä 2018. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa PAMin aluepäällikkönä ja vasemmistoliiton kansanedustajana 2011–2015. Hän on Oulusta.

– Haluan osaltani edistää, että PAM olisi järjestöllisesti entistäkin aktiivisempi ammattiliitto, Kalliorinne sanoi kokouksessa.

– Näin vahvistamme alojemme työntekijöiden luottamusta oman alan ammattiliiton rohkeuteen ja kykyyn parantaa palvelualojen työehtoja ja työoloja.