Keskusjärjestö SAK ja sen ammattiliitot ilmoittivat tänään tiistaina aloittavansa uuden aallon poliittisia työtaistelutoimia.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvioi KU:lle, että työnantajat ja hallitus tuomitsevat jyrkästi nämä ay-liikkeen toimenpiteet ja pitävät niitä ylimitoitettuina ja väärin kohdennettuina.

– Toivon kuitenkin, että sen jälkeen kun ensimmäinen tunnekuohu on mennyt, siellä mietittäisiin, miksi me olemme näihin toimiin ryhtymässä ja sitä, että miten niistä voitaisiin päästä eteenpäin, Eloranta sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

– Tavoitteemme on se, että saisimme aikaan aidon neuvotteluyhteyden hallituksen kanssa, jotta voisimme tasapainoisesti käydä työelämän uudistuksia ja sosiaaliturvakokonaisuutta läpi, hän linjaa.

Jarkko Eloranta sanoo, että ay-liikkeen ja hallituksen välillä ei tällä hetkellä ole kovinkaan toimivaa keskusteluyhteyttä.

– Nyt tehdään normaalia kolmikantaista yhteistyötä. Taustakeskusteluja käydään ministereiden ja heidän avustajiensa kanssa. Mitään virallista prosessia neuvotteluista tai tämän tilanteen laukaisemisesta ei kuitenkaan ole käynnissä. Sellainen pöytä pitäisi pystyä muodostamaan, ennen kuin edes ajatellaan, että tästä järkevästi ja tasapainoisesti päästään eteenpäin, Eloranta pohtii.

Toimia tehdään niin kauan kuin niille on tarvetta

Tänään julkistetut työtaistelutoimet ovat jatkoa ay-liikkeen aikaisemmille mielenilmauksille hallituksen politiikkaa vastaan. SAK:n varapuheenjohtaja Katja Syvärinen sanoo, että lisää toimia tehdään niin kauan kuin niille on tarvetta.

– Toivomme, että tämä toinen aalto tehoaa ja että hallitus palaisi yhteiseen pöytään ja perinteiseen neuvottelutapaan. Kyllähän tänään jo väläyteltiin muutamassa puheenvuorossa jo sitä, että tämä ei välttämättä tähän jää, Syvärinen sanoo KU:lle.

– Meillä on nyt hallitus, joka on työnantajalle mieluinen. Nyt vanhat pelisäännöt heitetään nurkkaan ja lähdetään eduskunnan kautta viemään yksipuolisesti sellaisia uudistuksia, joista on perinteisesti keskusteltu yhdessä, Syvärinen sanoo.

Hallituksen ja pääministeri Petteri Orpon (kok) toimintatapoja Syvärinen kutsuu hutiloinniksi ja kritisoi sitä aikataulua, jolla työelämän heikennyksiä ja sosiaaliturvan leikkauksia ollaan viemässä läpi.

”Hallitusta ei näytä kiinnostavan se, että heikompaa sattuu.”

– Hallitusta ei näytä kiinnostavan se, että heikompaa sattuu. Jos vaikutusarviot haluttaisiin katsoa kunnolla ja oltaisiin valmiita muuttamaan esityksiä ja perumaan epäoikeudenmukaisia leikkauksia, se olisi viisautta. Mutta sitä hallitus ei halua. Sen takia me nyt toimimme, Syvärinen toteaa.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo, että SAK tavoittelee hallituksen kanssa sellaista ratkaisua, jonka molemmat voisivat hyväksyä.

– Paras mahdollinen lopputulos on tietysti sellainen sopimus, johon kaikki ovat riittävästi tyytyväisiä mutta myös riittävän tyytymättömiä! Eloranta sanoo.

– Vaikka yhtäkään hallituksen esitystä olisi sinänsä hyväksymässä, ymmärrämme kuitenkin sen, että jos neuvotteluja käydään ja ratkaisu löytyy, niin silloin meillekin tulee ikäviä asioita hyväksyttäviksi.

Nykytilannetta Eloranta kuvailee hyvin epätasapainoiseksi.

– Hallituksen lasku on pantu työttömien ja palkansaajien maksettavaksi, SAK:n puheenjohtaja moittii.