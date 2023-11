Viime viikkoina somessa, etenkin X:ssä (entisessä Twitterissä) on kohistu taivaspaikan koodeista. Mikä se oikein on ja miten sinne pääsee? Kyseessä on uusi somepalvelu BlueSky, sinitaivas näin suomalaisittain.

Palvelun ulkomuoto muistuttaa entisen Twitterin vuosien takaista ulkomuotoa jopa hämmästyttävän paljon. Niinkin paljon, että aina ei muista kumpaa somea tässä oikein selaakaan. Tämä on X:ää, tai Twitteriä tottumaan käyttäneelle somettajalle siis huomattava etu, kun pyrkii oppimaan uuden somen haltuun ottamista. Joitakin ominaisuuksia kuitenkin uupuu, kuten yksityisviestit, giffit ja videot, kuvien linkkaaminen taas onnistuu vaivatta.

Ketjut täytyy tehdä vielä niin sanotusti vanhaan tyyliin, eli kommentti kerrallaan edellisen perään, kun X:ssä taas voi luoda ketjun ja postata kaiken kerralla. Palvelu on kuitenkin vasta testausvaiheessa, joten erilaisia ominaisuuksia varmasti tulee pikkuhiljaa lisää. Näkymä ja alusta itsessään toimii melko moitteettomasti. Yksi palvelun merkittävimmistä rahoittajista on Twitterin entinen toimitusjohtaja Jack Dorsey.

Onko siellä “tärkeitä ihmisiä?”

X:ssä jotkut käyttäjät ovat skeptisiä Blueskyn menestyksen suhteen. On arveltu, ettei palvelussa ole tarpeeksi “tärkeitä ihmisiä”, kuten toimittajia, poliitikkoja, somevaikuttajia ja valtion virallisia toimijoita. Ymmärretävä huoli, kun X on ollut nimenomaan paikka, jossa merkittävät uutisaiheet ovat näytöllä sekunneissa, poliitikot tiedottavat tärkeät asiat ensimmäisenä siellä ja nouseepa jopa monet X:ssä esiin nostetut kohutkin medioiden sivuille.

Ollakseen näinkin uusi palvelu, on Blueskyn nopeasti löytäneet tiedeyhteisö, toimittajat, poliitikot kuten vasemmistoliiton puheenjohtaja ja presidenttiehdokas Li Andersson, vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja RKP:n eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlecreutz.

Suurista medioista tilin teki ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Suuren seuraajamäärän X.ssä omanneista viestijöistä mainittakoon Tuomas Enbuske ja Dmitry “Dimmu” Gurbanov. Ammattiliitoista ensimmäisenä taivaanportteja kolkutteli sairaanhoitajien Tehy omalla virallisella tilillään, kuten myös puheenjohtajansa Millariikka Rytkönen.

Etenkin palveluun aluksi liittyneet suomenkieliset “taivastelijat”, kuten palvelun käyttäjiä leikkimielisesti kutsutaan, ovat toivoneet ettei Blueskyssa olisi X:ssä tutuksi tullutta öyhötystä, trollausta tai liian kiivaaksi käyvää poliittista keskustelua. Mikäli Muskin X-palvelu jatkaa alamäkeään epävarmuuden, bottien, disinformaation lisääntymisen ja palvelun maksulliseksi suunnittelun tiellä, on melko varmaa että BlueSkyn käyttäjäkunta tulee lisääntymään myös keskenään todella eri tavalla ajattelevien ihmisten kesken.

Konflikteja ei siis voi loputtomasti välttää, mutta oleellista siinä vaiheessa on, miten esimerkiksi moderointi toimii. X:ssä se on nykyään lähes olematonta ja useat aikaisemmin vihapuheen takia poistetut tilit päästettiin takaisin palveluun. Tämä teki palvelusta monelle turvattoman paikan, ja on ymmärrettävää että samaa ei uudella alustalla toivota. Oman jännitysmomenttinsa taistelussa X:än korvaajasta tekee Meta-yhtiön Threads sovellus, jota tosin ei ole vielä julkaistu Euroopassa, eikä siten ole suomalaisten käyttäjien saatavilla.

Meemejä ja hauskuuttelua

Tällä hetkellä Blueskyssa on meneillään kuherruskuukausi ja tutustumisleikit, jossa kaikilla on vielä mukavaa. Meemejä ja päivän kuulumisia jaetaan. Erimielisyyksiä ratkotaan rakentavasti. Pahinta öyhötystä ja trollausta varmasti toistaiseksi rajoittaa se, että palveluun pääsee vain kutsukoodin kautta.

On selvää että mikäli palvelu laajenee tätä tahtia, on edessä poliittiset kiistat, joita jälleen uutisoidaan medioissa. Tahallaan ymmärretään väärin toisten sanomisia ja pöyristellään. Ja se on ihan ok, sillä monille kelpaa varmasti “vanhan Twitterin” kaltainen alusta, jossa moderointi kuitenkin toimii.

Kunhan pahin trollaus, disinformaation levittäminen ja enin vihapuhe jäisi X:ään.

Kirjoittaja on somessa pitkään marinoitunut vasemmistolainen aktiivi