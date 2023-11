Mikä on sinun kipurajasi bussilipun kertamaksulle? Vai onko joukkoliikenne välttämättömyys, josta on pakko maksaa se mitä pyydetään?

Nämä kysymykset ovat tulossa eteen, jos hallitus toteuttaa kirjauksena joukkoliikenteen ilmastoperusteisen valtionavustuksen poistamisesta. Näitä kysymyksiä käsittelee myös juontaja Dimitri Ollikainen KU:n Kriittinen Uusinta -videosarjan uusimmassa jaksossa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu kaksi kohtaa, joiden yhteisvaikutus luo painetta nostaa joukkoliikenteen hintoja useissa kaupungeissa. Nämä ovat joukkoliikenteen ilmastoperusteisen valtionavustuksen poistaminen ja joukkoliikennelippujen ALV-kannan nostaminen 10 prosentista 14 prosenttiin.

Joukkoliikenteen ilmastoperusteinen valtiontuki on tarkoitettu joukkoliikenteen sähköistämiseen, ja se on osa Suomen siirtymää hiilineutraaliin liikenteeseen. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi investointia sähköbusseihin, ja nämä investoinnit on monella paikkakunnalla tehty. Samalla pandemian aikaan kärsinyt joukkoliikenne elää nousukautta: vuorovälejä on tihennetty, linjoja lisätty ja useissa kaupungeissa rikotaan tänä vuonna kaikkien aikojen ennätykset matkustajamäärissä.

– Voisi ajatella, että kun jokin asia ei ole rikki, sitä ei pitäisi silloin lähteä korjaamaan, Ollikainen sanoo KU:n videolla.

Hallitus on kuitenkin vetämässä liikenteen ilmastoperusteiselta tuelta maton alta, ja lasku näyttäisi kaatuvan joukkoliikenteen käyttäjien harteille.

