Myös Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL lähtee mukaan SAK-laisten liittojen poliittisiin lakkoihin.

SEL aloittaa ensi viikolla elintarvikealan työpaikoilla poliittiset lakot, joilla painostetaan Orpon hallitusta luopumaan työntekijöihin kohdistuvista heikennysesityksistään. Yhden tai kahden vuorokauden pituisessa poliittisessa lakossa on 15 elintarvikealan työpaikkaa ja noin 4 000 työntekijää.

Myöhemmin marraskuussa lakkoon liittyy mukaan lisää elintarvikealan työpaikkoja ja noin 2 000 työntekijää, jolloin lakkoon osallistuu marraskuun aikana yhteensä lähes 6 000 elintarvikealan työntekijää.

”Koska hallitus ei kuuntele puhetta, meidän on pakko puolustaa työntekijöiden oikeuksia poliittisilla lakoilla.”

Viesti hallitukselle

Elintarvikealan työntekijät vastustavat lakoillaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman porvarihallituksen ajamia työntekijöiden työehtojen ja lakko-oikeuksien heikennyksiä sekä työttömyysturvan leikkauksia ja vaativat hallitusta luopumaan heikennysesityksistään.

– Orpon hallituksen pyrkimys on heikentää työntekijän asemaa työpaikalla sekä työntekijöiden ammattiliittojen asemaa yhteiskunnassa. Hallituksen tavoite ei ole lisätä asioista sopimista millään tasolla, ei paikallisella, eikä liittotasolla, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo.

– Tarkoitus on yksiselitteisesti lisätä työnantajien yksipuolista määräysvaltaa työpaikalla. Tätä me emme voi hyväksyä. Koska hallitus ei kuuntele puhetta, meidän on pakko puolustaa työntekijöiden oikeuksia poliittisilla lakoilla.

Lähes neljännes lakkoilee

Poliittiseen lakkoon osallistuu marraskuun aikana lähes neljännes SEL:n työehtosopimusten piirissä elintarvikealan yrityksissä työskentelevistä työntekijöistä. Lakon piirissä ovat työpaikan kaikki SEL:n työehtosopimuksen alaiset työt mahdollista hätätyötä lukuun ottamatta.

SEL:n poliittiset lakot ovat osa SAK:laisten ammattiliittojen yhteistä #PainavaSyy-kampanjaa. SEL on valmis yhdessä muiden ammattiliittojen kanssa jatkamaan ja laajentamaan poliittisia lakkoja, jos hallitus ei luovu heikennysesityksistään.

– Hallituksen ajama lakko-oikeuden huomattava rajaaminen on avain päästä heikentämään työehtojamme ja romuttamaan työttömyysturvamme. Siksi meidän on kaikin keinoin pyrittävä torjumaan se, Kuntonen toteaa.

Joulu pilalla?

Alan työnantajaliitto vastasi SEL:n ilmoitukseen saman tien. Elintarviketeollisuusliitto väittää lakkojen vaarantavan joulusesongin.

– Ammattiyhdistysliikkeen lakot joulusesongin alla haittaavat elintarvikeyritysten toimintaa tuntuvasti ja häiritsevät toimitusvarmuutta, johtaja Anne Somer sanoo liiton tiedotteessa.

– Lakkojen ajankohta on yrityksille pahin mahdollinen, sillä suomalaisille rakkaita jouluruokia ja -herkkuja tehdään nyt täydellä teholla. Pahimmillaan lakot voivat pilata yritysten joulusesongin ja aiheuttaa mittavia tappioita.

Somerin mielestä työntekijäjärjestöjen toiminta osoittaa, että maan hallituksen suunnittelemille työrauhalainsäädännön uudistuksille on tarvetta.

SEL:n poliittisessa #PainavaSyy-lakossa viikolla 46 olevat elintarvikealan työpaikat löytyvät liiton verkkosivuilta osoitteesta www.selry.fi/lakko