Yle kertoi torstaina miehestä, jonka epäillään lähettäneen valepommeja eduskuntavaalien alla muun muassa vasemmistoliiton puoluetoimistolle. Samassa jutussa selvisi, että miehen epäillään edustavan äärimmäisen radikaalia äärioikeistolaista ajattelua, jossa yhteiskunnan ajautumista sekasortoon on tarkoitus vauhdittaa muun muassa terrorismin avulla.

Torstaina Yle kertoi niin ikään, että mies kirjoitti vielä tämän vuoden aikana perussuomalaisten blogisivustolle melko aktiivisesti. Sittemmin mies on lähtenyt puolueesta, ja blogitekstit on poistettu perussuomalaisten puoluesihteerin mukaan miehen pyynnöstä.

Kesäkuussa julkaistussa blogikirjoituksessa kirjoitettiin muun muassa, kuinka demokratia on nykypäivän Suomessa vain illuusio ja mitään ihmisoikeuksia ei ole olemassa. Saman kirjoituksen lopussa pohdittiin, että vaihtoehtona on vain kiihdyttää vastakkainasetteluita ja samalla kylvää uudenlaisen yhteiskunnan ja sivilisaation siemeniä.

On helppo todeta, että kirjoituksen sanoma on hyvin radikaalia. Kyse on toki blogista, mutta sen julkaisualustana on toiminut parlamentaarisen demokratian pelisääntöihin sitoutunut puolue.

Perussuomalaisten ajatuspaja Suomen Perusta on Ylen mukaan julkaissut miehen kirjoittaman analyysin.

Iltapäivälehtien hiljaisuus

Ja nyt alkaa tämän kirjoituksen osio, josta nousee varmuudella syytöksiä whataboutismista. Viime vaalikauden alussa nousi valtava kohu, kun selvisi, että vasemmistoliiton työntekijä oli kirjoittanut väkivallalla hekumoivia twiittejä. Tapauksen noustua julkisuuteen henkilö erosi nopeasti.

Perussuomalaisten tapausten kohdalla tiedotusvälineiden hiljaisuus – etenkin iltapäivälehtien – sattuu korviin. Ilta-Sanomat on julkaissut tapauksesta yhden uutisen, joka on Suomen Tietotoimiston tekemä. Iltalehti ei ole tehnyt edes siteerausta rikosepäilystä, jossa siis on kyse puoluetoimistoille terroristisessa tarkoituksessa lähetyistä valepommeista.

Tapaukset osoittavat, että perussuomalaisten liepeillä pyörii äärimmäisen radikaalia väkeä

Aiemmin tänä vuonna perussuomalaisissa aikoinaan toiminut mies sai yli kolmen vuoden vankeustuomion terrorismirikoksista. Hän edusti samaa aatesuuntausta kuin Ylen jutussa mainittu mies.

Vankeustuomion saanut mies muun muassa valmisti kotonaan aseita 3D-tulostimella ja harjoitteli niiden käyttöä.

Tapaukset osoittavat, että perussuomalaisten liepeillä pyörii äärimmäisen radikaalia väkeä. Puolue myös sallii näiden ihmisten kirjoitukset blogialustallaan.

Äärioikeiston uhka

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kysyi eilen, olisiko Suomi jo kypsä kunnolliseen ja isoon yhteiskunnalliseen keskusteluun äärioikeistolaisesta väkivallasta ja terrorismista sekä niiden aiheuttamasta uhasta demokratialle.

On hyvä huomata, että äärioikeistolaisia terrori-iskuja on tapahtunut eri puolella länsimaailmaa, johon Suomi kuuluu. Jo kymmenen vuotta sitten äärioikeistolaiset puukottivat yhtä ihmistä Jyväskylän kirjastossa järjestetyn keskustelutilaisuuden yhteydessä.

– Äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut länsimaissa. Maailmalla tapahtuneiden iskujen aiheuttaman inspiraatiovaikutuksen sekä erityisesti verkossa tapahtuvan radikalisoitumisen takia yksittäiset äärioikeistolaiset väkivallanteot ovat mahdollisia myös Suomessa, kirjoitetaan suojelupoliisin verkkosivuilla.